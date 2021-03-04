"Нужны доказательства": МИД РФ выступил с призывом к американской стороне

Суть заявления российского дипломатического ведомства – практически парафраз знаменитой реплики героя Шварценеггера из фильма "Красная жара".

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Россия призывает США не на словах, а на деле доказать намерение не вмешиваться в дела других государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем госдеповскую команду не на словах, а на деле отказаться от попыток вмешиваться во внутренние дела других стран, без учета уважения интересов партнеров обозначенные благие цели останутся лишь декларантами, но мы будем следить, нужно поддерживать коллег в их дрейфе в сторону конструктива и реалистичности", – сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь США в среду выступил с телевизионным обращением к американцам по теме внешней политики.

Он заявил, что США больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой.

По его словам, администрация Джо Байдена "будет делать это иначе" – собственным примером побуждать к реформам и демократии.

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