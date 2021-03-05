Саакашвили должности лишился: Зеленский подписал указ

Документ уже вступил в силу, известно и имя того, кто сменит экс-президента Грузии в составе украинской консультативной структуры.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, указ президента Владимира Зеленского опубликовали на его официальном сайте.

Документ вступил в силу накануне.

Освободившееся место в совете занял эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакай.

Саакашвили, бывший президентом Грузии с 2004 по 2013 годы, покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела.

Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.

Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета национального совета реформ.

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