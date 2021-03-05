19:06 05 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Михаил Саакашвили, фото из архива.

Саакашвили должности лишился: Зеленский подписал указ

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210305/33884735/saakashvili-dolzhnosti-lishilsya-zelenskiy-podpisal-ukaz.html

Документ уже вступил в силу, известно и имя того, кто сменит экс-президента Грузии в составе украинской консультативной структуры.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, указ президента Владимира Зеленского опубликовали на его официальном сайте.

Документ вступил в силу накануне.

Освободившееся место в совете занял эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакай.

Саакашвили, бывший президентом Грузии с 2004 по 2013 годы, покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела.

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© REUTERS / Gleb Garanich
Где Саакашвили — там конфликт

Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.

Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета национального совета реформ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксперт: нового президента Майю Санду можно сравнить с Николом Пашиняном


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Наталья Гордиенко представила песню Sugar, с которой будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021. Продюсером певицы выступил российский певец Филипп Киркоров
Фото с презентации песни Гордиенко Sugar: среди гостей – Тимати, Билан и Джиган
Европу накрывает третья волна коронавируса
Видео: Европу накрывает третьей волной – коронавирус не отступает
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться