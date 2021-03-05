Научат демократии. США определились со способами вмешательства

Американцы больше не собираются воевать за демократию. Время показало: интервенции и свержение авторитарных лидеров неэффективны.

Вашингтон извлек из этого уроки и планирует менять мир, начиная с себя. Как теперь США намерены действовать, разбиралась корреспондент РИА Новости Софья Мельничук.

Новые времена — новые способы

Первое официальное выступление госсекретаря Энтони Блинкена в Госдепе, хотя и проходило в пустом зале, наделало шуму. За полчаса глава американской дипломатии перечислил главные направления внешней политики, которые скоро закрепят в стратегии национальной безопасности.

Почти все, что сказал Блинкен, не ново: и он, и президент Джо Байден за последние месяцы озвучивали это не раз. И все же кое-что привлекло внимание.

"Наш подход изменится, — объявил госсекретарь. — Мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергнуть авторитарные режимы силой". Такие способы, хоть и применялись из лучших побуждений, ни к чему хорошему не привели, признал он. Более того, слова "продвижение демократии" приобрели негативный оттенок и даже сами американцы в них уже не верят.

Мир стал другим, и в новых условиях Вашингтон переключит внимание с угрозы терроризма на борьбу с державами-соперниками. Продвигать демократию — а это по-прежнему императив внешней политики США — нужно собственным примером. "В противном случае мы подыгрываем конкурентам, таким, как Китай и Россия, которые используют любую возможность, чтобы посеять сомнения по поводу нашей приверженности идеалам. Не нужно облегчать им задачу", — заключил дипломат.

Такой себе пример

Прошлый год принес стране испытания. Пандемия коронавируса, похоронившая больше американцев, чем Первая, Вторая и Вьетнамская войны вместе взятые, показала неравенство в сфере здравоохранения. Расовые бунты из-за полицейской жестокости и убийств чернокожих в очередной раз высветили проблему системного расизма в обществе.

Выборы президента и вовсе стали самыми скандальными за многие десятилетия. Дональд Трамп до сих пор утверждает, что результаты подтасовали. Это привело к настоящему набегу на фундаментальные ценности: шестого января толпа ворвалась в здание Капитолия во время утверждения результатов голосования выборщиков.

Перед новым президентом Джо Байденом остро встала необходимость восстановить единство внутри страны, доказать в первую очередь самим американцам, что США — все еще светоч демократии.

"С личным примером в Штатах сейчас большие проблемы, — говорит в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин. — Им необходим риторический инструмент для мобилизации электората. Важно показать: мы способны урегулировать ситуацию в стране".

В какой-то мере заявления Блинкена можно считать направленными вовнутрь, полагает Кошкин. "Навести порядок в других государствах — своего рода стимул: нужно начать с себя", — поясняет он.

Развитие против демократии

Администрация Байдена постоянно подчеркивает: главный стратегический соперник — Китай и его модель развития. Именно ее изменения Вашингтон намерен добиваться.

Сам же Пекин не планирует экспортировать политическую систему куда бы то ни было, о чем говорил председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы будем продвигать возможности для мира с помощью развития", — объяснял он.

В некоторых странах действительно есть запрос на импорт отдельно взятых элементов китайского госуправления, говорит консультант Московского центра Карнеги китаист Темур Умаров. Пример — государства Центральной Азии, где влияние США с каждым годом уменьшается.

"Всем автократиям региона хочется повторить успех Китая: стать развитой экономикой без демократических реформ", — отмечает Умаров. В то же время любая автократия в современном мире вынуждена казаться демократией. Без этого невозможно нормально существовать в глобальном мире. Поэтому на уровне риторики все в Центральной Азии говорят о реформах и правах человека, но по факту не видят Запад в качестве модели для подражания. Если раньше как минимум одна страна — Киргизия, так называемый оазис демократии в Центральной Азии, — была больше настроена проамерикански, то сейчас даже она передумала и следует другим путем", – рассказывает Умаров.

Соединенные Штаты могли бы усилить позиции в регионе, если бы более активно вовлекались в Центральную Азию экономически, как это делает Пекин. Без этого, полагает Умаров, не добиться большого влияния в идеологическом плане.

Незабытое старое

Подход новой администрации — продолжение начатого еще Бараком Обамой. Так называемая доктрина Обамы подразумевала и сокращение американского военного присутствия за рубежом. Уже тогда демократы пришли к выводу, что военные методы не столь эффективны и распространять демократию нужно не за счет интервенций, оккупации и государственного строительства, а с помощью мягкой силы.

Однако у 44-го президента получилось не очень: в 2011-м США нанесли авиаудары по ливийским правительственным войскам. Обама позже признавал, что решение, конечно, было правильным, но к последствиям Вашингтон не подготовился. Ливия погрузилась в хаос — Обама назвал это самой страшной ошибкой своего президентства.

Нынешняя администрация продолжит его попытки и будет использовать все способы, кроме непосредственно военной интервенции, полагает Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. "Упор сделают на политику зарубежной помощи и НКО, будут гораздо активнее поддерживать "оранжевые революции", — говорит он, напоминая, что в Сирии с режимом Башара Асада США напрямую не воевали, а помогали оппозиционным силам. — Это остается допустимым инструментом".

Сейчас Вашингтон выступает за представителей оппозиции в России, Белоруссии, Венесуэле. Ранее Штаты ввели санкции против некоторых российских чиновников из-за дела Алексея Навального. Ограничительные меры в адрес белорусского президента Александра Лукашенко с американским послом обсуждала Светлана Тихановская. Накануне Блинкен созвонился с Хуаном Гайдо, оппозиционным лидером Венесуэлы. В Китае и Иране США помогают прозападным НКО и диссидентам.

Конкретные действия зависят от страны, замечает Суслов. Где-то это поддержка одной из сторон в гражданской войне, где-то — провокация политического кризиса.

"Информационная политика, пропаганда, публичная дипломатия. Санкции — также важный инструмент распространения демократии: они бьют по тем элитам, от которых хотят избавиться. А вот новых Ираков и Ливий — таких операций не будет", – подчеркивает он.

История показывает: только личным примером насадить демократию проблематично — это куда сложнее, чем выделить деньги на зарубежные проекты. Так что финансовая поддержка дружественных сил, видимо, станет главным инструментом Госдепа.

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