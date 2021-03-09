Европарламент лишил неприкосновенности экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона

В Европарламенте проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства мятежной Каталонии и еще двух законодателей, обвиненных официальной Испанией в попытке свержения государственного строя.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. В понедельник депутаты Европарламента (ЕП) лишили неприкосновенности бывшего главу правительства Каталонии евродепутата Карлеса Пучдемона, а также еще двух депутатов ЕП – Тони Комина и Клары Понсати, в отношении которых возбуждены дела в Испании в связи с проведением незаконного референдума в Каталонии в 2017 году.

Решение о снятии депутатской неприкосновенности было принято на мартовской пленарной сессии и поддержано большинством голосов. В частности, за лишение депутатского иммунитета Карлеса Пучдемона проголосовали 400 депутатов, 248 выступили против, 45 воздержались, сообщает РИА Новости.

Данное решение может обернуться возобновлением рассмотрения запросов об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Случаем с Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября 2017 года референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

В отношении двадцати каталонских политиков, причастных к провозглашению независимости, заведены уголовные дела.

Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европарламент.

В январе этого года бельгийский суд окончательно отказал в экстрадиции Испании еще одного бывшего члена правительства Пучдемона Луиса Пуча.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova