"Прямая угроза России": что Пентагон спешно возводит на Аляске

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik, Николай Протопопов. Новая мощная радиолокационная станция заработает на Аляске уже в этом году. Вашингтон, как и ранее, утверждает, что это нужно для отражения возможного ракетного удара с территории Ирана или Северной Кореи. Однако специалисты уверены: РЛС предназначена совсем для другого, отмечает корреспондент РИА Новости.

Тотальный контроль

Радиолокационную станцию большой дальности (Long Range Discrimination Radar, LRDR) американцы начали строить в 2018-м на авиабазе Clear Air Force. Этот военный объект функционирует с середины прошлого века и считается одним из важнейших в системе ПРО США.

РЛС планировали ввести в строй еще в прошлом году, однако из-за пандемии сроки сдвинули вправо. На днях стало известно, что проект вышел на финишную прямую.

Как утверждают разработчики, LRDR в 25 раз больше, чем многофункциональная РЛС AN/SPY — основной элемент боевой информационно-управляющей системы "Иджис", которой оснащают в том числе крейсеры и эсминцы ВМС США.

Станция работает в S-диапазоне. Изготовлена с применением нитрида галлия, что существенно повышает технические характеристики. РЛС сможет обнаруживать не только межконтинентальные баллистические и гиперзвуковые ракеты, но и выявлять ложные цели, сопровождающие боевые блоки МБР.

Другая особенность — радар не нужно выключать даже во время технического обслуживания. Конструкция представляет собой комплекс твердотельных блоков, которые легко комбинировать и добавлять дополнительные "соты", чтобы увеличить мощность.

Официально LRDR защищает континентальную часть США от ракетного нападения Ирана и Северной Кореи. Однако эксперты склоняются к мнению, что главным объектом для РЛС будут все же российские ракеты.

"Когда американцы развертывали систему ПРО в Европе, они тоже уверяли, что это для сдерживания Ирана, — отмечает в беседе с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. — На самом деле новый радар направлен исключительно против России. Траектория полета баллистических ракет Северной Кореи проходит над Тихим океаном. Чтобы их отслеживать, нужны РЛС, скажем, в районе Гавайев".

А кратчайшие маршруты российских МБР, запущенных из Сибири, с Северного флота и даже с Тихого океана, со стратегических подлодок, пролегают как раз над Аляской, добавляет эксперт.

Рукой подать

Сивков подчеркнул, что, хотя на Аляске уже имеются компоненты глобальной системы ПРО, "дальнобойная" РЛС заметно расширит ее возможности и повысит шансы Пентагона на быстрый перехват МБР.

"Да, неприятный для нас момент, но сказать, что ситуация кардинально изменится, нельзя, — считает специалист. — В ответ России надо создавать средства радиоэлектронной борьбы, способные подавить этот и другие радары. Думаю, такие средства уже есть и вскоре будут развернуты. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность быстрого уничтожения этой РЛС в случае начала военных действий".

Аляска для американцев — стратегически важный регион. Главным образом из-за того, что оттуда до российских военных баз — считаные километры, Берингов пролив. Пентагон не только ставит на Аляске радары, но и наращивает ударные силы.

Так, в ближайшее время на двух авиабазах разместят крупнейшую в США группировку истребителей пятого поколения F-35 и F-22 Raptor — порядка 150 машин. Цель — потеснить Россию в Арктике.

При этом, что примечательно, сухопутных войск на Аляске немного: всего две пехотные бригады с артиллерией и бронетранспортерами. Флота как такового тоже нет — лишь береговая охрана.

Впрочем, Пентагон запустил кампанию по вербовке военнослужащих для службы на Аляске. Солдат и офицеров заманивают повышенной зарплатой и особым бытовым комфортом.

Щит страны

Радары уровня LRDR имеются и у России. Причем не один и не два. За последние годы Система предупреждения о ракетном нападении заметно обновилась, надежно прикрыв границы.

А ведь после распада СССР под давлением Вашингтона многие станции попросту разрушили, строительство новых РЛС приостановили. Долго не получалось закрыть бреши на северо-восточном направлении, со стороны северной части Тихого океана и частично Аляски, что оставалось нерешенной проблемой даже в советское время.

В декабре 2020-го завершились государственные испытания новой СПРН. Сегодня она успешно получает и выдает данные для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, обеспечивает необходимой информацией систему противоракетной обороны Москвы, мониторит космическое пространство.

Первый эшелон СПРН состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем. Это, в частности, новейшие станции "Воронеж". РЛС развернуты практически по всему периметру страны: в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. В 2021-м достроят станцию в Республике Коми, еще одну возводят под Мурманском.

"Воронеж" — это последнее поколение дециметровых надгоризонтных РЛС, которые держат под контролем все ракетоопасные направления. Станции обнаруживают баллистические, аэродинамические и космические цели на расстоянии до шести тысяч километров по горизонту и до восьми тысяч по вертикали. Одна РЛС способна одновременно сопровождать до 500 объектов, просчитывать траекторию, время и место падения боевых блоков.

"Воронеж" работает полностью в автоматическом режиме и засекает ракеты сразу после старта. В случае атаки информация поступает на командный пункт СПРН, за несколько минут ее анализируют, обрабатывают и передают высшему руководству для принятия решения об ответном или встречном ударе.

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