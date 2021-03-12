Президент РФ обсудил ситуацию в карабахе с лидерами Армении и Азербайджана

Отмечается. что участниками беседы была высоко оценена деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", — говорится в сообщении.

Лидеры Армении и Азербайджана высоко оценили эффективность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Стороны также обсудили экономические и транспортные связи на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба.

"В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества.

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. До первой декады ноября предпринимались безуспешные попытки остановить кровопролитие.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян – подписали совместное заявление, которое предусматривало полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно ему Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova