Песков: есть попытки политизации применения российской вакцины, в том числе в ЕС

Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда выступал против политизации вакцинной тематики.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Попытки политизации применения российской вакцины от коронавирусной инфекции имеют место, в том числе и в Европе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он также обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин всегда выступал против политизации вакцинной тематики. Песков добавил, что общая задача мирового сообщества – как можно быстрее привить необходимую часть населения, чтобы остановить пандемию.

"Президент Путин всегда был против того, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов. Мы видим, что, к сожалению, такие попытки имеют место. Мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, – заявлений не очень удачных", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, такая ситуация вместе с тем "никоим образом не останавливает добросовестную, планомерную работу и российских ученых, и российских представителей, которые удовлетворяют все растущий международный спрос на эту прививку".

Также Песков подчеркнул, что спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире на данном этапе превышает предложение.

"Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик – и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, заставляет весьма и весьма напряженно работать Российский фонд прямых инвестиций", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, что именно РФПИ уполномочен осуществлять международные связи для удовлетворения международных заявок на российскую вакцину.

"Фонд работает действительно днем и ночью. И, конечно же, по линии фонда и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела. С четким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остается вопрос продолжения вакцинации россиян", - отметил Песков, говоря о том, насколько президент лично контролирует процесс признания и распространения российской вакцины от COVID-19 за рубежом.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в настоящее время занимает второе место в мире по числу согласовавших ее применение государств (45), первое — у AstraZeneca (49). Это Россия, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Черногория, Сент-Винсент и Гренадины, Казахстан, Узбекистан, Габон, Сан-Марино, Гана, Сирия, Киргизия, Гайана, Египет, Гондурас, Гватемала, Молдавия, Словакия, Ангола, Джибути, Республика Конго, Шри-Ланка, Лаос и Ирак.

Общая численность населения этих стран превышает 1,2 миллиарда человек.

Майя Санду прокомментировала возможную покупку Молдовой вакцины "Спутник V">>>

В свою очередь, Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova