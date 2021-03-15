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Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 Триумф

Сербское издание рассказало, как Россия отобрала у США "последний козырь"

© Sputnik / Sergey Pivovarov
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210315/33996118/serbskoe-izdanie-rasskazalo-kak-russia-otobrala-u-usa-posledniy-kozyr.html

Россия постепенно сокращает расчеты в долларах США при продаже вооружений, что вызывает беспокойство в Вашингтоне, полагает сербское СМИ.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Тот факт, что Россия все меньше полагается на американскую валюту в сделках по вооружению не может не беспокоить Вашингтон, пишет сербский журнал "Печат".

"Россия постепенно развивает механизмы расчетов без "соприкосновений" с американцами и все чаще обходит их валюту. Это выбивает из рук Вашингтона последний козырь", – цитирует издание РИА Новости.

В статье также отмечается, что Соединенные Штаты в попытках сохранить военный контроль над всем миром готовы помешать закупкам российских вооружений.

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© Ruptly / Минобороны России / dvids
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"Если какая-то большая армия вооружается российскими системами, то и эта армия, и эта страна отдаляются от Соединенных Штатов как в военном, так и в политическом отношении", – подчеркивают сербские журналисты.

Они считают, что российские оборонные технологии "остаются недостижимыми для Запада". Например, системы ПВО и зенитно-ракетный комплекс С-500. Это не может не беспокоить американских экспертов, уверены сербы.

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