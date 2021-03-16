Фото: в Черном море прошли учения ВМС Украины с кораблями НАТО

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Учения совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО провели Военно-морские силы Украины в Черном море, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВМС.

"В акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Маневры нацелены на отработку взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.

"Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", - уточнили в ВМС.

Это вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе, отмечает агентство.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран НАТО.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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