Заявления Британии о "российской угрозе" прокомментировали в Кремле

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Эфемерной угрозу от России, которой Британия обосновала наращивание ядерных боезарядов, назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.

"Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов, безусловно, это решение, которое вредит международной стабильности и стратегической безопасности. Опять же в качестве обоснования была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России. Здесь можно сказать одно - это неверно, от России никакой угрозы не исходит", - сказал Песков журналистам.

Ранее решение Соединенного Королевства нарастить ядерный потенциал назвал немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности. Аргументы, которые приводятся в обоснование (этого шага - ред.), ложные", - сказал он корреспонденту РИА Новости.

Он также отметил: действия Лондона свидетельствуют о том, что фокус британского подхода к международным делам сместился "в сторону абсурда" - на "собственные представления о происходящем, а не на реальные факты".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova