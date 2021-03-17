Посольство России ответило на обвинения США во "вмешательстве" в выборы

Обвинения американской разведки в адрес России во вмешательстве в выборы президента США безосновательны, заявили в посольстве в Вашингтоне.

В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы, передает РИА Новости

Как отметили в дипмиссии, содержащиеся в докладе выводы о том, что Россия проводила "операции влияния" в Штатах, "подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности".

"Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", — говорится в заявлении российского посольства в фейсбуке.

Дипломаты подчеркнули, что очередные обвинения со стороны США не способствуют нормализации двусторонних отношений и не соответствуют предложенному Россией "равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов".

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки ранее не стала говорить, когда могут ввести очередные санкции против России. По данным CNN, на такой шаг Белый дом может пойти уже на следующей неделе.

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Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.



В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.

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