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Флаги возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке.

Посольство России ответило на обвинения США во "вмешательстве" в выборы

© Sputnik / Алексей Филиппов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210317/34018121/Posolstvo-Rossii-otvetilo-na-obvineniya-usa-vo-vmeshatelstve-v-vybory.html

Обвинения американской разведки в адрес России во вмешательстве в выборы президента США безосновательны, заявили в посольстве в Вашингтоне.

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КИШИНЕВ, 17 мар  – Sputnik. В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы, передает РИА Новости.

Как отметили в дипмиссии, содержащиеся в докладе выводы о том, что Россия проводила "операции влияния" в Штатах, "подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности".

"Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", — говорится в заявлении российского посольства в фейсбуке.

Дипломаты подчеркнули, что очередные обвинения со стороны США не способствуют нормализации двусторонних отношений и не соответствуют предложенному Россией "равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов".

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки ранее не стала говорить, когда могут ввести очередные санкции против России. По данным CNN, на такой шаг Белый дом может пойти уже на следующей неделе.

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Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.

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