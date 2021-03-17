Байден: Путин заплатит за "вмешательство" в выборы в США

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США в 2020 году, передает РИА Новости.

"Он заплатит", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC, добавив, что во время разговора глав государств в январе Байден предупреждал Путина о возможном ответе.

В том же интервью лидер Белого дома заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".

В беседе с ведущим американский лидер заявил, что "знает" Владимира Путина, а российский президент, а свою очередь, "знает его".

На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил: "Ммм…хмм... Я считаю".

Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что Китай не предпринимал активных усилий по выборам в США. В Кремле назвали доклад безосновательным и бездоказательным, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Америке, а такие далеко не качественные материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях.

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Россия в прошлом не раз отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.

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