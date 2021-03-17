"Менторские высказывания" – МИД РФ призвал посла США уважать суверенитет Молдовы

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел России призывает западных партнеров "отказаться от вмешательства во внутренние дела других государств". Реакция последовала в ответ на опубликованную на прошлой неделе статью посла США в Республике Молдова Дерека Хогана.

Внешнеполитическое ведомство РФ отмечает, что посол "в лучших традициях американского миссионерства" разместил на сайте диппредставительства "проповедь о демократии, пандемии, коррумпированных политиках и олигархах, экономических трудностях и политическом кризисе, в котором оказалась Республика Молдова".

"Вывести ее из этой ситуации, по мнению посла, могут "смелость и приверженность демократическим принципам", которые уже продемонстрировали избиратели в Молдавии и за рубежом на последних президентских выборах, обеспечив "еще один исторический шаг в демократическом развитии" страны", – также подчеркивает МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России напоминает, что в конце февраля им был опубликован комментарий относительно публичных высказываний главы делегации ЕС в Кишиневе и заявления послов государств-членов Евросоюза, "которые нельзя было охарактеризовать иначе, как далекое от дипломатии вмешательство во внутренние дела Молдавии".

Теперь же "посол Д.Хоган не удержался от того, чтобы указать молдавскому руководству, чем именно оно должно заниматься – "уважать волю народа, выйти из нынешнего тупика и приступить к работе по разрешению насущных проблем своих граждан", - отмечается в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство расценивает такие "рекомендации" как "менторские высказывания", которые "вряд ли уместны со стороны главы иностранного посольства в адрес руководителей суверенного государства".

Кроме того, в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ подчеркивается, что публикация посла США появилась именно в тот момент, когда в Республике Молдова наблюдается "противостояние между новым президентом и основными парламентскими силами из-за кандидатов на пост премьера". Как отмечает МИД, "посла не волнует, что ситуация может обостриться. Прозападная геополитическая ориентация Кишинева для него важнее, чем стабильность в стране".

"Вынуждены еще раз повторить призыв к нашим западным партнерам отказаться от вмешательства во внутренние дела других государств. Сегодня помочь Молдавии выйти из кризиса могут отнюдь не миссионерские проповеди США и наставления ЕС, которые еще больше поляризуют общество, а реальное уважение суверенитета этой страны и невмешательство в ее политические процессы", - в заключение отмечает внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova