Фуркулицэ: объявляем о создании парламентского большинства

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Глава фракции социалистов в парламенте Корнелиу Фуркулицэ на заседании высшего законодательного органа Молдовы в четверг объявил о создании парламентского большинства и пригласил главу государства на консультации.
"Объявляем о создании парламентского большинства в парламенте Х созыва и приглашаем президента Республики Молдова на консультации с парламентским большинством в 12.00. Консультации могут пройти в президентуре или в парламенте", - сказал Фуркулицэ.© Sputnik / Osmatesco
Депутат не уточнил, кто входит в новое большинство, и есть ли у депутатов новая кандидатура премьера.
Ситуация с назначением премьера
Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.
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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.
Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.
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