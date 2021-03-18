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Парламент Республики Молдова

Фуркулицэ: объявляем о создании парламентского большинства

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210318/34027527/furkulitse-obyavlyaem-o-sozdanii-parlamentskogo-bolshinstva.html

В высшем законодательном органе Молдовы объявили о создании парламентского большинства и пригласили главу государства на консультации.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Глава фракции социалистов в парламенте Корнелиу Фуркулицэ на заседании высшего законодательного органа Молдовы в четверг объявил о создании парламентского большинства и пригласил главу государства на консультации.

"Объявляем о создании парламентского большинства в парламенте Х созыва и приглашаем президента Республики Молдова на консультации с парламентским большинством в 12.00. Консультации могут пройти в президентуре или в парламенте", - сказал Фуркулицэ.
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Депутат не уточнил, кто входит в новое большинство, и есть ли у депутатов новая кандидатура премьера.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. 

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