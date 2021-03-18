Фуркулицэ: объявляем о создании парламентского большинства

В высшем законодательном органе Молдовы объявили о создании парламентского большинства и пригласили главу государства на консультации.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Глава фракции социалистов в парламенте Корнелиу Фуркулицэ на заседании высшего законодательного органа Молдовы в четверг объявил о создании парламентского большинства и пригласил главу государства на консультации.

"Объявляем о создании парламентского большинства в парламенте Х созыва и приглашаем президента Республики Молдова на консультации с парламентским большинством в 12.00. Консультации могут пройти в президентуре или в парламенте", - сказал Фуркулицэ. © Sputnik / Osmatesco Игорь Гросу назвал приоритеты будущей программы его правительства

Депутат не уточнил, кто входит в новое большинство, и есть ли у депутатов новая кандидатура премьера.

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами. По их итогам президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. А Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova