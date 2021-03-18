14:31 18 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.12
  • USD17.75
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова о словах Байдена о РФ: пусть сами США объяснят, что у них происходит

© Photo : МИД РФ
Политика
Получить короткую ссылку
14320
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210318/34028389/zakharova-o-slovakh-bidena-o-rf-pust-sami-ssha-obyasnyat-chto-u-nikh-proiskhodit.html

МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заявлениях президента США Джо Байдена в адрес России, подчеркнула, что Соединенные Штаты сами должны объяснить, что у них происходит, пишет РИА Новости.

Ранее американский президент, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Байден также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

"Мы знаем, что наши американские коллеги полностью отказались от ответа на прямой вопрос, что же там произошло. Их (ответов – ред.) в принципе нет. Это к ним вопрос, что вообще у них происходит", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

Военнослужащие армии США на военной базе
© Photo : Defense Visual Information Distribution Service / Joseph Eddins
США обрушат на Россию невидимое возмездие
По ее словам, американские журналисты ночью задавали вопросы о том, что же происходит.

"Они адресовали один и тот же вопрос: помогите нам (понять, что происходит - ред.). Ну как это? Поэтому я считаю, что это американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?" - добавила Захарова.

Ранее МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Посольство России ответило на обвинения США во "вмешательстве" в выборы
МИД РФ: Россия готова провести ревизию отношений с США

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
«Наши выпускные костюмчики»: врачи из Пятигорска символично попрощались с ковидным корпусом
Видео: "Прощай, COVID!" – врачи из Пятигорска расстаются с ковидным корпусом
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться