Захарова о словах Байдена о РФ: пусть сами США объяснят, что у них происходит

МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заявлениях президента США Джо Байдена в адрес России, подчеркнула, что Соединенные Штаты сами должны объяснить, что у них происходит, пишет РИА Новости.

Ранее американский президент, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Байден также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

"Мы знаем, что наши американские коллеги полностью отказались от ответа на прямой вопрос, что же там произошло. Их (ответов – ред.) в принципе нет. Это к ним вопрос, что вообще у них происходит", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

По ее словам, американские журналисты ночью задавали вопросы о том, что же происходит.

"Они адресовали один и тот же вопрос: помогите нам (понять, что происходит - ред.). Ну как это? Поэтому я считаю, что это американская машина должна включиться и, в общем-то, ответить на базовые вопросы: что у них там происходит?" - добавила Захарова.

Ранее МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.

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