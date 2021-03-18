Песков: в ближайшее время проанализируем подход России к отношениям с США

Пресс-секретарь президента РФ, комментируя высказывания Джо Байдена о Владимире Путине, заявил, что таких прецедентов в истории не было.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Подход России к отношениям с США будет анализироваться в ближайшее время, в том числе в ходе консультаций с послом РФ Анатолием Антоновым в Москве. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Антонов приглашен в Москву на фоне заявлений президента США Джо Байдена. Отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", Байден ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

При этом в этом же интервью Байден заявил, что Россия и Соединенные Штаты могут совместно работать в тех областях, где у них присутствуют общие интересы.

"Наш подход будет анализироваться в предстоящий период, в том числе в ходе консультаций с нашим послом, который был приглашен в Москву", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли РФ придерживаться такого подхода и продолжать сотрудничество с Вашингтоном по важным для Москвы делам.

Песков также пояснил, что Антонов "приглашен в Россию для консультаций и для ревизии российско-американских отношений".

В то же время пресс-секретарь президента РФ назвал "очень плохими высказываниями" слова Байдена.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", - заявил Песков.

Также он обратил внимание на то, что прецеденты, подобные недавним высказываниям Байдена о Путине, в Кремле припомнить не могут: "такого не было в истории". Песков добавил, что эти высказывания обязательно скажутся на отношениях между РФ и США.

В то же время пресс-секретарь российского лидера сообщил, что американская сторона на данный момент не запрашивала телефонный разговор с Путиным.

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