21:32 18 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.12
  • USD17.75
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Президент РФ В. Путин посетил концерт в честь воссоединения Крыма и России

Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию" онлайн

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/12/34037214.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210318/34037338/Putin-predlozhil-Baydenu-prodolzhit-diskussiyu-onlayn.html

Российский лидер напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от Вашингтона.

КИШИНЕВ, 18 мар  – Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире, передает РИА Новости.

По словам Путина, в в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила из Вашингтона.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Российский лидер уточнил, что готов поговорить с Байденом в пятницу или понедельник, МИД будет передано соответствующее поручение.

Также президент России добавил, что им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно".
В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.

Низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва
© Ruptly / wh.gov
Низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва

Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он российского президента "убийцей". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.

Министерство иностранных дел расценило высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Песков: в ближайшее время проанализируем подход России к отношениям с США
Путин в ответ на обвинения Байдена пожелал ему здоровья

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Попасть в мир Супер Марио: открытие парка аттракционов в Японии
Низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва
Видео: низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться