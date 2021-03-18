Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию" онлайн

Российский лидер напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от Вашингтона.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире, передает РИА Новости.

По словам Путина, в в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила из Вашингтона.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Российский лидер уточнил, что готов поговорить с Байденом в пятницу или понедельник, МИД будет передано соответствующее поручение.

Также президент России добавил, что им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно".

В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.

Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он российского президента "убийцей". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.

Министерство иностранных дел расценило высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Впоследствии посла России в США Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova