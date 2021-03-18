Белый дом ответил на предложение Путина пообщаться с Байденом

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Информацией о возможной беседе Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом Белый дом пока не располагает. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин предложил Джо Байдену не "пикироваться заочно", а продолжить дискуссию в прямом эфире. Путин уточнил, что готов поговорить с американским лидером в пятницу или понедельник.

Как отметила Псаки, завтра Байден будет "довольно занят" в Джорджии. В Белом доме сообщат, если "будут раздумывать" над предложением Путина, добавила она, пишет агентство.

Пресс-секретарь напомнила, что президент уже беседовал с российским коллегой, "но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал".

"Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров. — Прим. ред.)", — сказала Псаки.

Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Как утверждают СМИ, Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он российского коллегу "убийцей". Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.

Российский МИД расценил высказывания Байдена как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.

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Сам Владимир Путин, комментируя эти заявления, пожелал американскому президенту здоровья. Позднее он предложил Байдену продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии". По его словам, это "было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран". В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.

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