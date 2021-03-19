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Здание Белого дома в Вашингтоне за забором

Псаки после слов Путина о расизме признала, что США есть над чем подумать

© Fotolia / Steve Heap
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210319/34041621/psaki-posle-slov-putina-o-rasizme-priznala-chto-usa-est-nad-chem-podumat.html

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя высказывание Владимира Путина о рабстве и расизме в США, признала, что Соединенным Штатам нужно работать над этим.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Соединенным Штатам нужно принять дополнительные меры, направленные на борьбу с проявлениями расизма. Так пресс-секретарь американского президента Джо Байдена Джен Псаки прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что афроамериканцы в США сталкиваются с несправедливостью.

"Прежде всего, мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Президент (Джо Байден. — прим. ред.) привержен этому", — сказала Псаки в эфире MSNBC.

В четверг, говоря об американском истеблишменте, российский президент Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что афроамериканцы в Соединенных Штатах до сих пор сталкиваются с "несправедливостью и истреблением", а также напомнил об "очень тяжелом" и "очень жестоком" периоде рабовладения в этой стране.

Псаки также выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам. "Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем думают его сотрудники", — цитирует пресс-секретаря Байдена РИА Новости.

При этом она вновь заявила, что американский лидер не собирается смягчать выражения в адрес России, но продолжит искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере ядерного нераспространения.

Будьте здоровы: Путин ответил на обвинения Байдена
© Sputnik
Путин в ответ на обвинения Байдена пожелал ему здоровья
Путин, комментируя высказывания Байдена, пожелал ему здоровья. Позднее он предложил американскому лидеру продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии". По его словам, это "было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран". В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.

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