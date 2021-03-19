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Самолет президента США Air Force One на авиабазе Эндрюс

"Очень ветрено": Белый дом объяснил инцидент с Байденом в аэропорту

© AP Photo / Susan Walsh
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210319/34050891/Ochen-vetreno-Belyy-dom-obyasnil-intsident-s-Baydenom-v-aeroportu.html

Поднимаясь по трапу авиалайнера, президент Соединенных Штатов несколько раз не смог удержаться на ногах.

КИШИНЕВ, 19 мар  – Sputnik. Сильным ветром объяснил Белый дом инцидент на трапе президентского самолета: президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и чуть не упал.

Как пишет РИА Новости, пресс-служба заверила, что глава государства чувствует себя прекрасно.

"Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях <…>", - сказала сопровождающим президента в поездке в Джорджию представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер. Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с президентом США в шутливой манере. "Странно, что не "русские хакеры" под предводительством Маргариты Симоньян (главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT - ред.), а просто ветер", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

 

Руководитель пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд в свою очередь написала в Twitter, что президент "всего лишь оступился на лестнице" и ему не понадобилась медицинская помощь со стороны сопровождающего его в поездке персонала. Она также заверила, что он чувствует себя хорошо.

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