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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

ЕС рассказал, как будет сотрудничать с Россией

© Sputnik / Russian Foreign Ministry
Политика
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Накануне министерского заседания источник в Брюсселе сообщил прессе, что главы МИД ЕС займутся подготовкой стратегической дискуссии по европейско-российским отношениям.

КИШИНЕВ, 22 мар  – Sputnik. Придерживаться действующих принципов в отношениях с РФ, которые предполагают сотрудничество при сохранении санкций до выполнения минских договоренностей - такое решение приняли главы МИД ЕС. Информацию обнародовал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета МИД Евросоюза.

Сергей Лавров.
© Sputnik / Le service de presse du ministère russe des Affaires étrangères
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"Мы быстро обменялись мнениями по России. Министры подтвердили пять принципов в отношениях с Россией, они все остаются актуальными", - цитирует Борреля РИА Новости.

За последние шесть лет так и не были полностью выполнены минские соглашения, "мы должны продолжить протягивать руку участникам Восточного партнерства, гражданскому обществу в России. Все эти принципы остаются актуальными", - пояснил Боррель. 

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В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, поддержку гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.

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