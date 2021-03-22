ЕС рассказал, как будет сотрудничать с Россией

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Придерживаться действующих принципов в отношениях с РФ, которые предполагают сотрудничество при сохранении санкций до выполнения минских договоренностей - такое решение приняли главы МИД ЕС. Информацию обнародовал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета МИД Евросоюза.

"Мы быстро обменялись мнениями по России. Министры подтвердили пять принципов в отношениях с Россией, они все остаются актуальными", - цитирует Борреля РИА Новости.

За последние шесть лет так и не были полностью выполнены минские соглашения, "мы должны продолжить протягивать руку участникам Восточного партнерства, гражданскому обществу в России. Все эти принципы остаются актуальными", - пояснил Боррель.

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В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, поддержку гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.

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