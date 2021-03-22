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Великобритания планирует расширить присутствие в Черном море

© CC BY-SA 3.0 / Katie Chan / HMS Northumberland (F238)
Политика
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Sputnik Молдова
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Британия полагает, что Россия "может представлять значительную угрозу" ее возможностям, в том числе по защите интересов Соединенного королевства в Европе.

КИШИНЕВ, 22 мар  – Sputnik. Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной в понедельник минобороны страны.

Здание Министерства иностранных дел РФ и Большой Кремлевский дворец.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Заявления Британии о "российской угрозе" прокомментировали в Кремле

"Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп", - говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Между тем, Министерство обороны Великобритании опубликовало в понедельник стратегию модернизации вооруженных сил страны. В тексте, среди прочего, отмечается, что Россия является угрозой, модернизация вооруженных сил РФ делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком.

"Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком", - подчеркивается в документе Defence in a competitive age.

Россия инвестирует средства в подводный боевой флот, а также в глубоководное оборудование, способное повреждать донные кабели связи, уточняет министерство. 

"РФ располагает возможностью наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Британию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО. Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке ее сил и защите интересов в Европе, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке", - добавляется в документе. 

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