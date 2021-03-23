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Сергей Лавров

Глава МИД РФ заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

© Sputnik / Russian Foreign Ministry
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210323/34084863/glava-mid-rf-zayavil-ob-unichtozhenii-evrosoyuzom-otnosheniy-s-russia.html

По мнению Сергея Лаврова, Брюссель своими действиями разрушил все механизмы двусторонних отношений, которые создавались многие годы.

Новые санкции против России: как Евросоюз разрушает отношения с Москвой
© Sputnik / Ruptly
Новые санкции против России: как ЕС разрушает отношения с Москвой
КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. У РФ нет отношений с ЕС как организацией, Брюссель их уничтожил. При этом Москва всегда готова восстановить эти связи.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И.

В Европе остались единичные страны, которые руководствуются национальными интересами и сохраняют партнерский диалог с Россией, остальные разрушили все имевшиеся механизмы, отметил российский министр.

"Пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", — цитирует главу МИД РФ РИА Новости.

При этом Лавров сказал, что если Евросоюз со своей стороны сочтет целесообразным "устранить эту аномалию" в контактах с Россией, то Москва будет готова на основе равноправия и поиска баланса интересов наращивать отношения.

В последнее время противоречия между Евросоюзом и Россией обострились. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить.

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