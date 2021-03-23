Генсек НАТО предложил значительно увеличить финансирование организации

Заявление прозвучало в рамках встречи глав МИД стран НАТО, которая проходит в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил главам МИД альянса подумать над значительным увеличением финансирования. Ктоме того, он отметил, что более непредсказуемая обстановка в сфере безопасности в мире требует укрепления сдерживания и обороны, пишет РИА Новости.

"В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в сфере безопасности мы значительно укрепляем сдерживание и оборону. Мы согласны, что мы должны и будем делать больше. Поэтому я предложил значительно увеличить финансирование для поддержки сдерживания и обороны в НАТО", - сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме того, он рассказал о разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главами МИД и минобороны, тема дискуссии касалась корректировки оборонной стратегии королевства. Общий посыл Лондона таков, отмечает агентство, что к подобному шагу его подталкивает модернизация ядерных потенциалов России и Китая. НАТО со своей стороны в качестве ответа предлагает интенсивную работу по усилению контроля над вооружениями.

"Я общался по этому вопросу с премьером Джонсоном, министрами обороны и иностранных дел Великобритании. Они проинформировали, что корректировка стратегии по ядерному сдерживанию является отражением того, что идет значительная модернизация и увеличение потенциалов Китая и России… Ответом на это может быть то, чтобы мы работали в области контроля над вооружениями. Именно этим занимается НАТО", - сказал генсек альянса.

Британское правительство 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы Лондон пообещал к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.

Двухдневная встреча глав МИД стран НАТО проходит в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Министры обсуждают новую стратегическую концепцию "НАТО-2030", готовят саммит блока, проводят дискуссии по отношениям с Россией, Китаем, Ираном, готовят доклад по адаптации альянса к изменению климата, обсуждают будущее миссий в Афганистане и Ираке.

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