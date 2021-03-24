"Наказать Россию". Что Лавров рассказал об отношениях с ЕС

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik, Антон Лисицын. Партнеры, по его словам, лишь некоторые государства. Но Россия готова восстановить связи, если того же захотят в Европе. Как дипломаты пытаются найти общий язык, разбиралось РИА Новости.

Без перемен

По мнению Лаврова, единичные страны ЕС, руководствуясь национальными интересами, поддерживают диалог с Москвой. "Пока на западном фронте без перемен", — заметил министр. — На Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче".

Глава российской дипломатии во вторник сообщил, что Москва готова восстанавливать связи, если в Евросоюзе решат их наконец-то нормализовать. "Конечно, мы готовы на основе равноправия и поиска балансов интересов эти отношения наращивать", — добавил он. До того Лавров подчеркивал, что "наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР — это просто неумно".

Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ответственность за рост напряжения возложил на Москву. "Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию", — заявил он по итогам заседания Совета ЕС. По его словам, "Россия все больше и больше удаляется от Европейского союза".

Боррель сообщил, что европейские дипломаты подтвердили приверженность пяти принципам в отношениях с Россией: исполнение Минских соглашений, укрепление контактов ЕС с так называемыми восточными партнерами, то есть постсоветскими республиками, избирательное взаимодействие с Москвой с учетом общих интересов, поддержка "российского гражданского общества" и обеспечение энергобезопасности Европы.

Заявление Борреля сопроводило введение санкций — в том числе и против россиян. СМИ предупреждали, что Европейский союз применит меры к российским должностным лицам из-за ситуации с Алексеем Навальным. Суд отменил ему условный срок по делу "Ив Роше", заменив на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений во время испытательного периода.

Правда, в ЕС ограничились персональными санкциями против силовиков. Совет Евросоюза не стал вводить меры в отношении российской экономики.

Тем не менее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот шаг упущенной возможностью "отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления". "Российская сторона не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию Европейского союза", — подчеркнула она.

Лавров тогда же подробно объяснил, что именно не устраивает Москву в политике Брюсселя: ЕС "сознательно разрушил практически всю инфраструктуру" двусторонних отношений. Министр напомнил и о том, что Россию хотят сделать ответственной за поведение украинских властей, выдвигая необоснованные обвинения: "Евросоюз по-прежнему увязывает нормализацию контактов с Россией с выполнением Минских соглашений по Украине, которые открыто саботирует Киев".

Сопротивление и сдерживание России

К слову, представитель ЕС в Москве Маркус Эдерер на обеде с Боррелем отметил, что Евросоюз в диалоге с Россией слишком сконцентрирован на украинском конфликте и позицию надо менять. Об этом сообщил Bloomberg — пресс-служба Еврокомиссии не стала даже комментировать темы, поднятые на встрече. Официально: главы европейских внешнеполитических ведомств снова "выразили приверженность пяти основным принципам в отношениях с Москвой". Заодно дипломаты солидаризировались в "общем подходе сопротивления, сдерживания и взаимодействия с Россией там, где необходимо".

Москва высказывалась и по поводу Совета Европы. Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Кремль дорожит членством в СЕ, но платить за это "любую цену" не будет. "Постоянное повышение ставок в отношении с нами — путь заведомо проигрышный", — предупредил он и добавил, что настает момент истины.

Вообще же, размолвка между Москвой и Брюсселем случилась после того, как Боррель в начале февраля вернулся из российской столицы. Тогда он допустил введение санкций, поскольку во время бесед с российскими визави общение "достигало высокого уровня напряженности".

Действительно, ни фон переговоров, ни само их течение не были спокойными. Российская сторона, которую упрекали в жестких действиях полиции на митингах, передала европейским представителям видео насильственных разгонов протестных акций в США и Европе. За обедом с Лавровым Боррель узнал, что из Москвы за участие в уличной активности высылают трех дипломатов ЕС: германского, польского и шведского.

За этот визит главу российской дипломатии раскритиковали в Европе. Традиционно резко выступили представители республик бывшего СССР. Так, депутат Европарламента от фракции Европейской народной партии, бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете поставила Боррелю в вину, что он не встретился с Навальным, да еще и участвовал в пресс-конференции с Лавровым. "Лавров играл по своим правилам и получил все что хотел", — цитировала британская The Telegraph анонимного европейского дипломата.

Заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО МИД России Николай Кавешников констатирует: взаимосвязи между Россией и ЕС — "на самом низком уровне с начала 90-х". "С точки зрения Кремля, ответственность на Евросоюзе: именно после событий в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей он ввел санкции и все еще их использует, чтобы выразить отношение к действиям России на международной арене и внутри страны".

Кавешников излагает и точку зрения ЕС: "По их мнению, в 2014-м Россия пошла против норм международного права и продолжает "вредоносную деятельность". Многие шаги Кремля в Брюсселе считают нарушением обязательств".

Зафиксировав расхождения, стороны так и не сблизили позиции. "Мнение ЕС по вопросам внешней политики — это усредненные взгляды государств с учетом того, что влияние ключевых стран выше, чем остальных. В Евросоюзе есть силы, заинтересованные в том, чтобы остановить деградацию отношений с Россией, прекратить ухудшение хотя бы там, где оно мешает бизнесу. Но, разработав в свое время пять принципов Могерини, в ЕС вышли на этот минимальный консенсус. Иного они придумать не могут", — подчеркивает Кавешников.

По его словам, развитие контактов с национальными правительствами — единственное, что можно сейчас предпринять. Но многие вопросы экономики, инвестиций, а тем более внешней политики решаются на наднациональном уровне, и здесь возможности маневра ограниченны.

Политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев отмечает, что противостояние ЕС и вообще западных стран с Россией развивается по определенному алгоритму. "Через какое-то время причины введения санкций забываются, ощущения притупляются, значит, надо найти новый яркий повод. Например, два раза кого-то травили "Новичком", но недотравили. Все ясно: Москва, дескать, использовала химическое оружие, и не просто химическое, а массового поражения".

"Для нас это звучит дико, — продолжает политолог. — Понятно, что от химического оружия погибла бы половина Солсбери, но западный обыватель такое съест. Потому что ему демонстрируют, что "наказывают неправильную" Россию. По той же причине наши ответные меры вызывают у них истерику в духе "не смейте нам перечить".

Постепенно количество предлогов сокращается — и это выхолащивает повестку, полагает Суздальцев. В каком-то смысле стороны подошли к красным линиям, которые пересекать нельзя. "Мы в самой низкой точке отношений с девяностых годов, но у нас много связей — экономических, социальных, технологических. Диалог может продолжиться в том же духе: Россию будут выставлять страной, которая в чем-то виновата, воспитывать ее. А практическая цель одна: понизить стоимость того, что мы предлагаем рынку. Типа "мы вами брезгуем". На такое не надо вестись, но стабильности и безопасности это не добавляет", — заключает эксперт.

На самом же деле диалог прекратился, по его мнению, когда стало ясно, что в Европе мало кого интересуют доказательства обвинений. Москве остается ждать, пока в Брюсселе успокоятся и остынут, тем более что дел хватает и внутри России.

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