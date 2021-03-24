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Джо Байден

Байден запоздавший: когда нынешний президент США даст первую пресс-конференцию

© AP Photo / Evan Vucci
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210324/34113555/Bayden-zapozdavshiy-kogda-nyneshniy-prezident-SShA-dast-pervuyu-press-konferentsiyu.html

Ранее у лидеров Белого дома сложилась традиция проводить свои первые пресс-конференции на новом посту не позднее двух месяцев с момента избрания, нынешний президент это правило нарушил.

КИШИНЕВ, 24 мар  – Sputnik. Свою первую формальную пресс-конференцию президент США Джо Байден проведет в четверг, об этом сообщил Белый дом.

Самолет президента США Air Force One на авиабазе Эндрюс
© AP Photo / Susan Walsh
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Как пишет РИА Новости, Байден проведет первую пресс-конференцию на 65-й день президентства, что позже, чем было у всех его непосредственных предшественников. И Дональд Трамп, и Барак Обама, и Джордж Буш, и Билл Клинтон проводили первые пресс-конференции в первые два месяца своего срока.

Когда начнется мероприятие, неизвестно. Возможно, оно пройдет после полудня по местному времени - оно на 6 часов "отстает" от кишиневского.

Доступ журналистов, как отмечают СМИ, будет ограничен: в зал попадут лишь три десятка представителей проверенного президентского пула. Кроме того, известно, что подавляющее большинство СМИ в США поддерживают демократов, так что Байдену, вероятно, достанутся менее острые вопросы, чем его предшественнику Трампу.

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Начало традиции проведения президентских пресс-конференций в 1913 году положил президент-демократ Вудро Вильсон.

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