"Отвечать будем вместе". Кого в НАТО считают угрозой, помимо России

Североатлантический альянс определился с главными угрозами: как и ожидали, это Россия и Китай. Главы МИД стран НАТО договорились бросить все силы на сдерживание этих государств.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Международный терроризм в новой стратегии "НАТО-2030" уже не основная опасность. Чем еще займется западный военно-политический блок в ближайшие годы, разбиралось РИА Новости.

Запоздалый гость

Первый визит Энтони Блинкена в Европу на совещание глав МИД стран НАТО окрестили "брюссельскими смотринами". До этого из-за пандемии с госсекретарем США общались онлайн. Но личная встреча, по мнению европейских чиновников, — проверка прочности партнерских отношений. Блинкен не возражал: посетить столицу "коллективного Запада" он планировал еще зимой, но турне откладывалось.

Заступив на пост госсекретаря, он оперативно нанес визиты в Японию и Южную Корею. Европейские союзники понимали: при Байдене азиатское направление останется приоритетом внешней политики США. И все же надеялись пораньше увидеть американского чиновника. Тем более что новая администрация, едва въехав в Белый дом, объявила курс на восстановление трансатлантических контактов. Дональда Трампа, наоборот, постоянно критиковали за испорченные отношения с ЕС.

В Брюсселе госсекретарь побеседовал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и провел двусторонние встречи с союзниками. Главный вопрос на повестке — стратегия Североатлантического альянса до 2030 года. Ее разработали в конце 2020-го, а в феврале главы оборонных ведомств стран НАТО вносили туда правку. Сейчас — черед министров иностранных дел. Если они согласуют документ, то на ежегодном саммите альянса главы государств его утвердят и начнут реализовывать.

Дата саммита пока не определена, но встретиться рассчитывают до конца весны.

Новая десятилетка НАТО

Пока новую стратегию не утвердили и руководствуются прежней. Ее приняли в Лиссабоне в 2010-м, но, по признанию большинства, "она безнадежно устарела". Союзников не устраивает, что в действующем документе Москву называют стратегическим партнером альянса. Не отражены там и геополитические реалии, сложившиеся после 2014 года, — под этим натовцы понимают "незаконный переход Крыма под российскую юрисдикцию".

В стратегии "НАТО-2030" Россию причислили к главным военным угрозам. Союзники намерены расширить присутствие в Черном море — это ответ на "увеличение российского военного контингента в Крыму". На встрече в Брюсселе главы МИД альянса заверили, что за последние годы нарастили оборонный потенциал для предупреждения угроз с востока.

"Для сдерживания России НАТО провела самое масштабное усиление коллективной обороны. Мы должны точно знать, что вместе отвечаем на действия Москвы", — заявил Столтенберг на встрече с главами МИД. При этом добавил, что альянс открыт к диалогу с Россией, но в сочетании с "твердым сдерживанием и обороной".

Главы внешнеполитических ведомств отметили и то, что в Лиссабонской стратегии НАТО практически ничего не сказано о растущем военном потенциале Пекина. Нынешние реалии таковы, что "китайский фактор — прямая угроза трансатлантической солидарности", подчеркнули они. В новой стратегии КНР наравне с Россией причислена к главным угрозам безопасности.

Блинкен признал, что усиливающийся Китай больше беспокоит США, чем Европу. "Вашингтон не будет принуждать союзников к выбору "мы или они" в отношении КНР. Страны могут работать с Пекином в областях, представляющих взаимный интерес", — заявил Блинкен в Брюсселе.

Угроза международного терроризма, которая в Лиссабонской стратегии значилась первостепенной, в новом документе стоит после российской и китайской.

Завершенное дело

Черноморская проблематика в стратегии "НАТО-2030" отражена не только из-за российских угроз. В центре внимания альянса — восстановление связей с главным союзником в Черноморском регионе - Турцией.

Прибыв в Брюссель, госсекретарь в числе первых провел встречу с турецким коллегой. Дискуссия началась с чувствительных тем. Недовольство США и союзников в Европе вызывают закупки Анкарой российских систем ПВО С-400. С этого Блинкен и начал разговор с Мевлютом Чавушоглу.

"Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ЗРС С-400", — рассказал по итогам переговоров пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс.

Комментарии дал и Чавушоглу. Он напомнил, что Анкара закупила российские комплексы в тот момент, когда остро в них нуждалась. Сейчас турецкие власти не намерены это пересматривать.

"С Россией у нас есть сложные темы, мы договариваемся и решаем возникающие противоречия. Но сделка по С-400 — дело завершенное", — заключил Чавушоглу.

Санкционная дружба

Главы МИД стран НАТО обсудили и строительство трубопровода "Северный поток — 2". Блинкен сказал, что американцы не заинтересованы в завершении проекта, и пригрозил новыми санкциями его участникам.

"Мы будем внимательно следить за любой деятельностью по достройке или сертификации газопровода. Если это произойдет, мы проявим решимость в принятии ограничительных мер", — заявил Блинкен.

Но не все европейские союзники с ним согласились. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил, что немецкие власти и бизнес надеются на завершение стройки.

Участники встречи не обошли стороной и проблему, которая омрачала отношения при Трампе, — расходы на коллективную оборону НАТО. Госсекретарь США не стал отрицать, что и нынешняя американская администрация ждет от союзников роста вкладов в общее дело. Столтенберг заверил, что страны ЕС постепенно увеличивают соответствующие статьи бюджета. Однако форсировать дискуссию не стали, поверили друг другу на слово.

Блинкен затронул и тему Афганистана. Напомнил, что заключенный при посредничестве администрации Трампа план мирного урегулирования стороны афганского противостояния игнорируют. Но члены альянса пока не предложили новый план действий. Дискуссию договорились продолжить на саммите НАТО с участием глав государств.

"Наладить диалог с Байденом"

"Члены НАТО рассчитывают, что новая администрация США посодействует консолидации, и возникавшие при Трампе проблемы исчезнут. Но вряд ли новый лидер Америки откажется от наследия предшественника полностью. Наверняка будет настаивать, что все участники альянса должны вносить два процента от ВВП в оборонную копилку блока. Блинкен на это намекнул", — комментирует итоги встречи в Брюсселе генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Политолог не видит перспектив для возобновления диалога НАТО с Россией. Он полагает, что отношения будут только нагнетаться. При этом уточняет: "Учитывая вовлеченность Москвы в широкий круг международных проблем, альянс не сможет игнорировать диалог — хотя бы на уровне военных".

Кортунов полагает, что черноморскую повестку блок продвигает и в контексте Украины. "Строительство в Крыму новых объектов Киев преподносит как очередные угрозы трансатлантической безопасности. Украинские власти будут настаивать, что размещение в Крыму российских боевых систем — проблема, требующая повышенного внимания", — не исключает эксперт.

Проблематика Крыма — важная, но не единственная цель усиления НАТО в Черном море, убежден Орхан Гафарлы, эксперт Центра политических исследований в Анкаре. "Альянсу необходимо укрепиться в Черном море, чтобы вернуть Турцию. Сейчас НАТО и Анкара не согласны по многим вопросам. Но обе стороны понимают — нужно сотрудничать".

Гафарлы полагает, что НАТО позволяет Турции и странам ЕС сглаживать взаимные противоречия. И в то же время помогает Анкаре блокировать действия Греции, Кипра или Франции, если в них есть антитурецкий подтекст.

Эксперты сходятся во мнении, что главное для натовцев сейчас — наладить диалог с Байденом. И ежегодный саммит с участием глав государств станет первым испытанием.



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