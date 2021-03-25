Вакцинация и второй срок: какие еще планы озвучил Джо Байден

46-й президент США на первой пресс-конференции в качестве лидера Белого дома озвучил приоритеты и планы на занимаемом посту.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, передает РИА Новости.

"Мой ответ - да. Я планирую баллотироваться на второй срок", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.

При этом он уточнил, что намерен сделать это в тандеме с с вице-президентом Камалой Харрис. "Я бы ожидал, что это будет именно так", - сказал президент.

Цель - вакцинация

Кроме того, лидер Белого дома заявил, что задался целью провести масштабную вакцинацию населения США от коронавируса - 200 миллионов доз за 100 дней президентства.

"Сегодня я ставлю вторую цель – к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз", - отметил он.

Джо Байден также рассчитывает, что большинство школ в той или иной форме откроются к 100 дням его президентства - то есть, к концу апреля.

"В полном порядке и безопасно"

Президент США сообщил также, что не намерен надолго оставлять американские войска в Афганистане. По его словам, Штатам будет трудно соблюсти установленный по соглашению срок и провести вывод войск к 1 мая.

"Будет трудно соблюсти крайний срок 1 мая... По тактическим причинам будет трудно вывести войска", - уточнил Байден.

Он отметил, что проводятся консультации с другими странами и членами НАТО, чьи войска находятся в Афганистане, и если США покинут Афганистан, то "в полном порядке и безопасно".

Первая официальная пресс-конференция Байдена продлилась чуть более часа. Ни одного вопроса о России не прозвучало.

46-й президент США провел традиционное общение с прессой на 65-й день пребывания в должности - позже, чем было у всех его непосредственных предшественников. И Дональд Трамп, и Барак Обама, и Джордж Буш, и Билл Клинтон организовывали пресс-конференции в первые два месяца своего срока.

Начало традиции проведения президентских пресс-конференций в 1913 году положил президент-демократ Вудро Вильсон.

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