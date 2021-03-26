В МИД РФ назвали постановкой первую пресс-конференцию Байдена

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США является примером неестественного общения с журналистами и представляет собой полностью постановочное мероприятие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что пресс-конференция могла пройти в смешанном формате с подключением журналистов онлайн, что ее будут проводить с модерацией или переводить на иностранные языки, пишет РИА Новости.

"Мы увидели абсолютно постановочную историю. То есть по-разному можно называть – отрежиссированную или постановочную. Но в любом случае это история неестественного общения спикера с журналистами", – сказала Захарова.

По ее словам, вопросы к пресс-конференции могли быть подготовлены задолго до ее начала, особенно судя по тому, что Байден зачитывал их.

"Речь идет о президенте государства, который вот-вот завершил предвыборную кампанию... Он говорит о том, как его предвыборные обещания укладываются в формирование руководящего состава страны, подбор кадров, первые наметки по предстоящим шагам. Здесь же (на пресс-конференции) речь идет не об отчете о проделанных шагах, (где) обязательно нужна опора на текст", – заметила Захарова.

По ее словам, все особенно ждали, что на первой пресс-конференции 46-го президента США будет продемонстрировано восстановление связей между Белым домом и журналистами, о которых Демократическая партия США ранее говорила как об утраченных. На деле же Белый дом аккредитовал лишь порядка 30 журналистов президентского пула, ссылаясь на меры противодействия коронавирусной инфекции.

Первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания главой государства состоялась 25 марта и продолжалась 1 час и 2 минуты.

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