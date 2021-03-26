Президент России предложил создать правила поведения стран в киберпространстве

Новые технологические решения порождают новые риски и из-за этого цифровое пространство становится площадкой для противостояния, считает российский лидер.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Предложение сформулировать общие правила поведения государств в киберпространстве выдвинул президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве", — сказал он, выступая в пятницу на заседании Совбеза.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что российский лидер одобрил проект основ госполитики по международной кибербезопасности.

Новые технологические решения порождают новые риски и из-за этого цифровое пространство становится площадкой для противостояния, нечестной конкуренции и кибератак, подчеркнул Владимир Путин.

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Он напомнил, что Россия одной из первых стран призвала мировое сообщество к объединению усилий и совместной работе в этой области. При этом он призвал активнее участвовать в переговорном процессе и энергичнее продвигать российские инициативы. Приоритетными площадками для этого Путин считает ООН, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. Глава государства также заявил о необходимости создавать новые форматы и площадки для сотрудничества.

"Наши подходы к формированию глобального режима обеспечения информационной безопасности, к выработке здесь понятных и четких правил остаются открытыми, прозрачными и неизменными", — подчеркнул президент РФ.

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Основой для него должны стать международные соглашения, которые позволят предотвращать конфликты в этой сфере и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

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