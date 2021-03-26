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Информационные технологии

Президент России предложил создать правила поведения стран в киберпространстве

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210326/34147691/Prezident-Rossii-predlozhil-sozdat-pravila-povedeniya-stran-v-kiberprostranstve.html

Новые технологические решения порождают новые риски и из-за этого цифровое пространство становится площадкой для противостояния, считает российский лидер.

КИШИНЕВ, 26 мар  – Sputnik. Предложение сформулировать общие правила поведения государств в киберпространстве выдвинул президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве", — сказал он, выступая в пятницу на заседании Совбеза.

Președintele rus Vladimir Putin
© Sputnik / Михаил Климентьев
Президент России призвал мировое сообщество действовать сообща
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что российский лидер одобрил проект основ госполитики по международной кибербезопасности.

Новые технологические решения порождают новые риски и из-за этого цифровое пространство становится площадкой для противостояния, нечестной конкуренции и кибератак, подчеркнул Владимир Путин.

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© Ruptly / Sputnik / RT Russia / "Москва. Кремль. Путин", Россия-1 / WH.gov
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Он напомнил, что Россия одной из первых стран призвала мировое сообщество к объединению усилий и совместной работе в этой области. При этом он призвал активнее участвовать в переговорном процессе и энергичнее продвигать российские инициативы. Приоритетными площадками для этого Путин считает ООН, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. Глава государства также заявил о необходимости создавать новые форматы и площадки для сотрудничества.

"Наши подходы к формированию глобального режима обеспечения информационной безопасности, к выработке здесь понятных и четких правил остаются открытыми, прозрачными и неизменными", — подчеркнул президент РФ.

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Основой для него должны стать международные соглашения, которые позволят предотвращать конфликты в этой сфере и развивать взаимовыгодное сотрудничество. 

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