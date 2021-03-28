Вперед, в прошлое – Байден поставил перед Америкой нерешаемые задачи

Мешает подобной реакции не незнание фильмов Гайдая, а непонимание серьезности ситуации, в которой оказались США. Причем это непонимание свойственно не только Байдену – большая часть американского истеблишмента плохо осознает, в каком мире она уже живет. И думает, что ей удастся предотвратить то, что уже произошло или неотвратимо наступает.

Нет, речь не о внутренних делах Штатов – это отдельная и еще более болезненная для американцев тема.

Нас больше интересуют их международные предпочтения – по крайней мере, по ним можно судить о степени адекватности Вашингтона.

Пресс-конференция Байдена в этом смысле дала неутешительный результат, потому что показала, что новая администрация не просто живет вчерашним днем. Она еще и выдает его за планы на будущее.

О чем сказал Байден? О том, что главное в мире – это борьба демократий и автократий, что он не допустит, чтобы Китай стал ведущей страной в мире. А своим сегодняшним главным приоритетом во внешней политике он назвал ответ на северокорейскую ракетно-ядерную программу. Байден пообещал, что вместе с "демократиями-союзниками" будет привлекать Китай к ответственности и вообще не допустит, что бы он стал первым:

"У них есть цель стать ведущей страной в мире, самой богатой страной в мире и самой могущественной страной в мире. При мне этого не произойдет. Потому что Соединенные Штаты продолжат расти и расширяться".

А северокорейцам в ответ на последние пуски баллистических ракет он пообещал "ответить соответствующим образом", особенно если они решатся на эскалацию. Но при этом Байден заметил, что готов и "к некоторой форме дипломатии, но здесь должно быть условие - конечным результатом должна стать денуклеаризация".

То есть Байден обещает не допустить китайского лидерства и добиться ликвидации северокорейского ядерного оружия. Даже неловко напоминать, что практически это же обещал и Трамп, проблема в том, что Байден не может остановить время и повернуть его вспять.

А никаким другим способом названные им "проблемы" не решить. Потому что все уже произошло.

Китай по целому ряду параметров уже стал ведущей страной в мире – еще десять лет назад он обогнал Штаты по объему промышленного производства, семь лет назад обошел по ВВП (рассчитанному по паритету покупательной способности), а в ближайшие годы (теперь ставят на 2028-й) обгонит и по формальному ВВП. Китайский кусок мировой торговли уже давно куда больше американского – но дело не просто в объемах, а в тенденциях: Штаты – падающая держава с претензиями на глобальное господство, которая успела досадить практически всему миру. Ее глобальный проект рушится, проблемы в самом американском обществе растут – нет ни одного благоприятного для нее сценария, позволяющего Америке удержать свои позиции.

А Китай – растущая держава, не претендующая на глобальное доминирование и не занимающаяся экспортом своих "ценностей" в качестве обязательных к внедрению, страна с достаточно патриотически настроенным и единым обществом. И огромным потенциалом, причем даже внутренним (китайский рынок вчетверо больше американского – и он, в отличие от американского, очень далек от насыщения). То есть Штаты уже проиграли Китаю – вопрос только в том, с какими потерями они сумеют спуститься с горы.

Но Байден уверен, что ничего не проиграно, и он вместе с мифическими "мировыми демократиями" будет наказывать Китай.

Покажите хоть одну крупную державу, которая готова всерьез ссориться с Пекином ради американских интересов. Даже зависимую от Штатов в военном плане Европу невозможно заставить включиться в антикитайскую игру.

При этом на словах многие западные страны будут поддерживать Байдена – особенно если он соберет "саммит демократий", выстраиваемый для сдерживания "мировых автократий", то есть Китая и России. Но эта поддержка сродни убаюкиванию больного человека – да, все хорошо, спи, все пройдет. В случае с США и Китаем уже прошло – все понимают, кто победит, а кто проиграет.

Еще более смешны планы Байдена по разоружению Северной Кореи или, точнее, переговоров об этом. Тут все всё понимают, но делают вид, что есть о чем говорить. На самом деле нет ни одного шанса на то, что Пхеньян откажется от ядерного оружия и ракет. Просто потому, что его наличие – главная гарантия для северокорейцев сохранить полный суверенитет их страны (самой закрытой и автономной страны в мире, если кто забыл). И никто – не только враги, но и друзья вроде Китая и России – не убедит их в том, что это не так. А заставить КНДР разоружиться невозможно – даже американцы абсолютно не готовы развязать полноценную войну на Корейском полуострове.

То есть проблемы денуклеаризации КНДР просто не существует. Последняя теоретическая возможность отказа Пхеньяна от ядерного оружия была утрачена еще в начале века (когда, кстати, к ее решению подключился Путин) – но тогда Штаты не считались не то что с КНДР, но и с Россией. Сейчас же все изменилось, причем уже давно.

Америка живет в мире, в котором она не является самой сильной экономической и торговой державой, оставаясь пока что еще самой сильной в военном плане, но эта военная ноша ей уже не по плечу. Америка живет в мире, в котором всегда будет ядерная КНДР, а работать с Китаем куда привлекательнее и выгоднее, чем зависеть от Штатов. Америка живет в мире, в котором Россия не просто вернулась в большую игру, но и ведет ее вдолгую, сделав ставку на падение влияния Запада и закат атлантической эпохи.

Америка живет в мире, в котором нет никакого спора между автократиями и демократиями – потому что пустыми словами о "власти народа" уже не удается обмануть даже собственных жителей, а уж в геополитической борьбе демагогия насчет передовых цивилизаций и вовсе не работает.

И, самое главное, у коллективного Байдена нет ни одной конструктивной, работающей идеи насчет того, как можно было бы переломить негативные для США внутренние и глобальные тенденции. Поэтому им остается только выдавать уже решенные вопросы и нерешаемые проблемы за актуальную повестку. Подменять будущее безвозвратно ушедшим прошлым, приближая тем самым свое поражение.

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