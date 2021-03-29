Когда будет оглашено послание российского лидера Федеральному собранию

В Кремле заявляют, что дата "будет озвучена своевременно", пресса и политики в это время строят предположения.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что послание президента Федеральному собранию состоится во второй половине апреля.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что дата якобы намечена на 22 апреля.

"Я думаю, будет в апреле, во второй половине, а когда – посмотрим. Это моя вера. Дальше откладывать нельзя", – сказал Зюганов РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что дата оглашения послания Федеральному собранию будет озвучена своевременно, это произойдет скоро.

"Мы сообщим своевременно, мы скоро сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что дата якобы намечена на 22 апреля.

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