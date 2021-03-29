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Джордж Сорос

Как с помощью грантов от Сороса захватывают Молдову

© AP Photo / Kevin Wolf
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210329/34175344/kak-s-pomoshyu-grantov-ot-sorosa-zahvatyvayut-moldovu.html

Автор Telegram-канала "Русский ориенталист" Игорь Димитриев рассказал о том, как с помощью НКО Запад берет под контроль жизнь целых государств.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Политическая жизнь в Молдове находится под сильным влиянием международных неправительственных структур, которые контролируются Западом и навязывают целым государствам конфронтационную повестку. Об этом рассказал в интервью Sputnik автор Telegram-канала "Русский ориенталист" Игорь Димитриев.

Отвечая на вопрос о том, чем продиктована политика, которую президент Молдовы ведет по отношению к Приднестровью, Димитриев напомнил, что Майя Санду из тех же самых "грантовых" структур, которые координируются и направляются западными политическими деятелями.

Теодор Кырнац.
© Sputnik / Osmatesco
Кырнац: Через НКО политики могут получить доступ к иностранным фондам

"Она сама из "грантовых" структур, и это явление не молдавское, а общемировое. Они создали широкую прослойку молодых политиков, пестовали много лет, и в конце концов эти молодые политики заняли значительную часть ключевых позиций в очень многих странах", — заметил журналист.

Димитриев подчеркнул, что после реализации таких сценариев власть уходит из рук народа. "Даже свергая государственных деятелей, у вас нет возможностей контролировать механизмы государственного управления, потому что они сверху донизу заполнены выходцами из этих структур. В Молдове это делает Сорос, в других странах — какие-то другие", — считает он.

Автор "Русского ориенталиста" заметил, что фонды, финансирующие НКО, едва ли не со школьной скамьи отбирают наиболее перспективных молодых людей. Им дают возможность поехать за границу, увидеть мир. Затем в ходе тщательного отбора выявляют самых активных и в конце концов интегрируют их во властные структуры.

"Это очень дешевый способ взять код контроль страну. Не давать ей многомиллиардные кредиты, не "вваливать бабки" в ее социальную сферу или экономическое сотрудничество. А просто за три копейки воспитать молодых политиков. Санду – одно из таких явлений", — заявил Димитриев.

Воспитывая новое поколение активистов с помощью СМИ и образовательных программ, западные структуры "закрепляются в каждой стране довольно плотно, а в Молдове — однозначно", отметил он.

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Теги:
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