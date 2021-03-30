Путин не позволит США вести диалог с РФ с позиции силы - Кремль

В Москве при этом считают важным поддерживать диалог с Соединенными Штатами, несмотря на разногласия, заявил пресс-секретарь президента РФ.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Говорить с Россией с позиции силы у США не получится - об этом заявили в Кремле, передает РИА Новости.

"Это невозможно. Американцы сейчас, как мантру, повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам", комментируя возможность разрыва дипотношений с Вашингтоном.

Песков также отметил, что в Москве считают важным поддерживать диалог с США, несмотря на разногласия. Песков привел в пример реакцию Владимира Путина на недавние недипломатичные высказывания американского лидера Джо Байдена. Семнадцатого марта в интервью каналу ABC News он заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы", а также косвенно назвал российского коллегу "убийцей".

Путин в ответ пожелал ему здоровья и отметил, что "оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало". Кроме того, президент России предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире и призвал не откладывать разговор "в долгий ящик". Предметного ответа от американской стороны не последовало.

"Суть его (Путина. — Прим. ред.) реакции сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. С нашей точки зрения, сейчас главное — не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить", — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что с учетом "нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях" было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты.

"Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют", — добавил он.

Новое обострение отношений РФ и СШа началось после заявлений Байдена в СМИ, Москва вызвала посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций.

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