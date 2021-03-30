11:34 30 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.18
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Города мира. Гонконг

Глава КНР подписал указы по реформе избирательной системы Гонконга

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
Получить короткую ссылку
2
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210330/34181553/Glava-KNR-podpisal-ukazy-po-reforme-izbiratelnoy-sistemy-Gonkonga.html

Принятые на заседании Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей решение поправки вступят в силу уже в конце марта.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Указы о вступлении в силу поправок к приложениям к Основному закону Гонконга в рамках проекта реформы избирательной системы специального административного района председатель КНР Си Цзиньпин подписал  во вторник. Об этом со сылкой на агентство Синьхуа сообщает РИА Новости.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
Ударили по рукам: в Китае будут производить российскую вакцину "Спутник V"

План реформы избирательной системы Гонконга в ходе прошедшей в Пекине 29-30 марта сессии одобрил Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.

Документ предусматривает поправки к приложению I "Порядок избрания главы администрации специального административного района Гонконг" и приложению II "Порядок формирования Законодательного собрания специального административного района Гонконг и процедуры голосования" к Основному закону КНР о специальном административном районе Гонконг.

Соответствующие поправки вступят в силу 31 марта 2021 года.

Здание МИД Китая в Пекине
© CC BY-SA 4.0 / Max12Max / The Ministry of Foreign Affairs of the PR China, Beijing (cropped photo)
Китай ввел санкции против ЕС: какая последовала реакция

Реформа избирательной системы Гонконга предполагает учреждение широкого представительства коллегии выборщиков. В зону ее ответственности войдет избрание главы администрации района, части законодательного собрания, а также выдвижение кандидатов в главы администрации и в члены заксобрания района. Коллегия выборщиков будет состоять из представителей промышленных, банковских, профессиональных, религиозных кругов, а также членов парламента, местных организаций. Коллегия выборщиков теперь расширится с 1200 до 1500 человек.

Выборы главы администрации будут проходить посредством анонимного голосования, у каждого выборщика - один голос. Чтобы победить, кандидат должен набрать более половины голосов всех выборщиков.

Тестирование на коронавирус в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Wang Xiao/Xinhua
В Китае вводят электронные "ковид-паспорта" для международных поездок

Законодательное собрание Гонконга после реформы расширится с 70 парламентариев до 90, из них 50 будут избираться от географических округов и от членов организаций, оставшиеся 40 - из коллегии выборщиков.

Кроме того, будет создана мандатная комиссия, которая будет отвечать за то, чтобы кандидат соответствовал требованиям Основного закона Гонконга и закона о национальной безопасности Гонконга.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пока все спали: антирекорд Covid-19, военные КНР в России и успех Хэмилтона
США снова хотят учить всех жизни. Россия и Китай приглашаются особо
Evergreen – мастер транспортных пробок: судно в Суэце, теперь авто в Китае
Великолепно сделали, и всего за 2 года: посол КНР о Главном храме ВС России

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно
Почему США испугались арктической экспедиции России “Умка-2021”
Видео: почему США испугались арктической экспедиции России "Умка-2021"
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться