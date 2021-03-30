Глава КНР подписал указы по реформе избирательной системы Гонконга

Принятые на заседании Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей решение поправки вступят в силу уже в конце марта.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Указы о вступлении в силу поправок к приложениям к Основному закону Гонконга в рамках проекта реформы избирательной системы специального административного района председатель КНР Си Цзиньпин подписал во вторник. Об этом со сылкой на агентство Синьхуа сообщает РИА Новости.

План реформы избирательной системы Гонконга в ходе прошедшей в Пекине 29-30 марта сессии одобрил Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.

Документ предусматривает поправки к приложению I "Порядок избрания главы администрации специального административного района Гонконг" и приложению II "Порядок формирования Законодательного собрания специального административного района Гонконг и процедуры голосования" к Основному закону КНР о специальном административном районе Гонконг.

Соответствующие поправки вступят в силу 31 марта 2021 года.

Реформа избирательной системы Гонконга предполагает учреждение широкого представительства коллегии выборщиков. В зону ее ответственности войдет избрание главы администрации района, части законодательного собрания, а также выдвижение кандидатов в главы администрации и в члены заксобрания района. Коллегия выборщиков будет состоять из представителей промышленных, банковских, профессиональных, религиозных кругов, а также членов парламента, местных организаций. Коллегия выборщиков теперь расширится с 1200 до 1500 человек.

Выборы главы администрации будут проходить посредством анонимного голосования, у каждого выборщика - один голос. Чтобы победить, кандидат должен набрать более половины голосов всех выборщиков.

Законодательное собрание Гонконга после реформы расширится с 70 парламентариев до 90, из них 50 будут избираться от географических округов и от членов организаций, оставшиеся 40 - из коллегии выборщиков.

Кроме того, будет создана мандатная комиссия, которая будет отвечать за то, чтобы кандидат соответствовал требованиям Основного закона Гонконга и закона о национальной безопасности Гонконга.

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