Главное хобби Путина и его любимые домашние животные

Об этих "непубличных" деталях жизни российского лидера рассказал пресс-секретарь президента в интервью "Аргументам и фактам".

КИШИНЕВ, 30 мар – РИА Новости. Главное хобби Владимира Путина – чтение, поделился Дмитрий Песков.

"В основном это историческая литература, мемуары", – уточнил официальный представитель президентской администрации.

По его словам, Путин выписывает газеты, которые приходят и в Кремль, и в Ново-Огарево. Кроме того, они всегда есть в самолете, поэтому президент довольно часто их просматривает, когда куда-то летит. Кроме того, он получает дайджесты прессы.

"Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", – добавил Песков.

Помимо этого, Путин смотрит немецкие телеканалы, а также англоязычные.

Пескову также был задан вопрос, есть ли у российского лидера домашние животные. Интервьюируемый ответил утвердительно, отметив, что рядом с главой государства он никогда не видел кошек – только собак.

© Sputnik / Alexei Druzhinin Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области

"Они сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать. А Конни, к сожалению, уже давно нет. Время идет… Но, конечно, домашние животные остаются в жизни президента", – подытожил Песков.

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