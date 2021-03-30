Главное хобби Путина и его любимые домашние животные

КИШИНЕВ, 30 мар – РИА Новости. Главное хобби Владимира Путина – чтение, поделился Дмитрий Песков.
"В основном это историческая литература, мемуары", – уточнил официальный представитель президентской администрации.
По его словам, Путин выписывает газеты, которые приходят и в Кремль, и в Ново-Огарево. Кроме того, они всегда есть в самолете, поэтому президент довольно часто их просматривает, когда куда-то летит. Кроме того, он получает дайджесты прессы.
"Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", – добавил Песков.
Помимо этого, Путин смотрит немецкие телеканалы, а также англоязычные.
Пескову также был задан вопрос, есть ли у российского лидера домашние животные. Интервьюируемый ответил утвердительно, отметив, что рядом с главой государства он никогда не видел кошек – только собак.
"Они сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать. А Конни, к сожалению, уже давно нет. Время идет… Но, конечно, домашние животные остаются в жизни президента", – подытожил Песков.
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