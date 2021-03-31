11:19 31 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.65
Поиск
Флаг Автралии, архивное фото.

Премьер Австралии заявил о создании суверенного оборонного потенциала

© Sputnik / Ramil Sitdikow
Политика
Получить короткую ссылку
14
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1f/34195365.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210331/34195770/Premer-Avstralii-zayavil-o-sozdanii-suverennogo-oboronnogo-potentsiala.html

Власти страны объявили, что намерены заняться самообеспечением государства ракетами и управляемым оружием.

КИШИНЕВ, 31 мар  – Sputnik. Предприятие по производству ракет и управляемого оружия создадут власти Австралии, инициатива нацелена на укрепление оборонного потенциала страны и создание рабочих мест. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Скотта Моррисона, передает РИА Новости.

Американские доллары
© Photo : Pexels / Karolina Grabowska
Критический уровень: госдолг США превысил размер экономики

"Создание суверенного (оборонного - ред.) потенциала в Австралии имеет важное значение для обеспечения безопасности австралийцев, а также для создания тысяч рабочих мест на предприятиях по всей цепочке оборонных поставок", - сказал Мориссон.

По словам чиновника, пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость государства быть в силах обеспечить себя и в сфере разработки вакцин, и в области  обороны. Это  "жизненно необходимо в глобальном изменяющемся мире", - отметил он. 

В заявлении отмечается, что строительство предприятия стоимостью в 1 миллиард австралийских долларов (760 миллионов долларов США) будет идти в сотрудничестве с Соединенными Штатами. 

Согласно заявлению, создание предприятия является частью десятилетнего плана государственных инвестиций в оборону и оборонную промышленность Австралии, общий размер которых составляет 205 миллиардов долларов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: Спасти Полкана: из зоны затопления в Австралии вывезли 20 собак
Фото: каяки на улицах и спасение эму – кадры наводнения в Австралии

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно
Ships once again moving along Suez Canal after Ever Given refloated
Видео: снова в путь – как была возобновлена навигация по Суэцкому каналу
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться