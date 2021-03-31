Премьер Австралии заявил о создании суверенного оборонного потенциала

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Предприятие по производству ракет и управляемого оружия создадут власти Австралии, инициатива нацелена на укрепление оборонного потенциала страны и создание рабочих мест. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Скотта Моррисона, передает РИА Новости.

"Создание суверенного (оборонного - ред.) потенциала в Австралии имеет важное значение для обеспечения безопасности австралийцев, а также для создания тысяч рабочих мест на предприятиях по всей цепочке оборонных поставок", - сказал Мориссон.

По словам чиновника, пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость государства быть в силах обеспечить себя и в сфере разработки вакцин, и в области обороны. Это "жизненно необходимо в глобальном изменяющемся мире", - отметил он.

В заявлении отмечается, что строительство предприятия стоимостью в 1 миллиард австралийских долларов (760 миллионов долларов США) будет идти в сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Согласно заявлению, создание предприятия является частью десятилетнего плана государственных инвестиций в оборону и оборонную промышленность Австралии, общий размер которых составляет 205 миллиардов долларов.

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