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Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

Одобрен закон, дающий Путину право претендовать еще на два президентских срока

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210331/34198412/Odobren-zakon-dayuschiy-Putinu-pravo-pretendovat-esche-na-dva-prezidentskikh-sroka.html

Документ также уточняет положение Конституции, ограничивающее пребывание на посту президента двумя сроками.

КИШИНЕВ, 31 мар  – Sputnik.  Совет Федерации одобрил закон, который, в частности, дает нынешнему президенту Российской Федерации право вновь претендовать на два президентских срока, передает РИА Новости.

Путин. Архивное фото.
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию прошлым летом. Так, в законе "О выборах президента России" закрепляется положение о том, что на высший государственный пост может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

Исключение составляют кандидаты, которые раньше были гражданами другого государства, если это государство (или часть его) принято в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом.

Кроме того, в документе уточняется положение Конституции, которое ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками, — оно не применяется к главе государства, который занимал эту должность на момент вступления поправки в силу.

Закон также расширяет перечень ограничений для избрания депутатом Госдумы. Теперь осужденные за некоторые преступления средней тяжести не смогут претендовать на избрание в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Владимир Путин обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Архивное фото.
© RIA Novosti
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Закон предусматривает и другие изменения: для федеральной территории "Сириус" будет создана отдельная территориальная избирательная комиссия, которую сформирует ЦИК; количество дополнительных переносных ящиков при проведении голосования вне участка возрастет до двух; информацию о кандидатах в бюллетене можно будет сокращать, если кандидатов больше десяти (но она должна быть доступна в кабинке для голосования или на стенде).

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента.

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