МИД России – об усиливающейся "манечке" американской администрации

По крайней мере в одном вопросе эта тенденция просматривается настолько отчетливо, что "интересно за ними наблюдать".

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. США страдают манией величия, когда идет речь о соблюдении правозащитных стандартов на их территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кстати говоря, что интересно, несмотря на то что Соединенные Штаты Америки в отношении самих себя такой глобальный обзор прав человека не делают, но при этом в политической риторике, когда необходимо, исходя из конъюнктуры момента, они постоянно говорят о расколе собственного общества, о нарушении прав человека. Но при этом не выносят это на международный уровень почему-то. В общем-то, интересно за ними наблюдать. Судя по реакции из Вашингтона (на доклад КНР о правах человека в США - ред.), вот эта вот мания величия США, когда речь о соблюдении правозащитных стандартов у них в стране, только усиливается", – сказала Захарова на брифинге.

Как отметила Захарова, для содействия формированию в Вашингтоне более объективной картины с правозащитной ситуацией в мире Москва предлагает американской стороне ознакомиться с анализом положения в области прав человека в США, который представлен в размещенных на сайте российского внешнеполитического ведомства соответствующих ежегодных докладах.

Во вторник Госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека, где традиционно раскритиковал Россию в числе других стран. В этом году критика госдепартамента уместилась на 100 c лишним страницах, а простое перечисление претензий к России заняло более страницы. В частности, Госдеп заявляет, что российские граждане "не могут сменить свое правительство мирным путем через свободные и честные выборы" и сильно ограничены в политических правах.

Госдепартамент утверждает, что в России преследуются инакомыслие, религиозные, этнические и сексуальные меньшинства, а также широко распространена коррупция и не расследуются преступления. Среди критикуемых российских регионов выделены Крым и Чечня. Кроме того, Госдеп критикует антиэкстремистские законы и закон об иностранных агентах, которым он приписывает подавление свободы слова.

В Кремле не согласны с тезисами о России, представленными в ежегодном докладе Госдепартамента США по правам человека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что документ репродуцирует "очень похожие тезисы фактически ежегодно". В МИД РФ назвали доклад пустым, а посвященную России часть – пропитанной двойными стандартами.

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