Видео: Молдову пытаются использовать для "сдерживания России" — военный эксперт

После смены президента у Кишинева резко поменялась риторика в отношении присутствия российских миротворцев в Приднестровье, отметил Алексей Леонков.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Молдова, как и Белоруссия, Закавказье и Средняя Азия, находятся в фокусе внимания западных структур, которые реализуют стратегию сдерживания в отношении России. Об этом заявил в студии Sputnik военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомним, что в декабре 2019 года было опубликовано фундаментальное исследование под названием "Как сдерживать и перенапрягать Россию", проведенное под эгидой RAND Corporation — структуры, которая работает в интересах оборонного ведомства США.

В этом исследовании были обозначены проекты, которые должны обеспечить геополитическое сдерживание России в мировом пространстве. Целью проектов были названы такие страны, как Белоруссия, Приднестровье, Закавказье и Средняя Азия.

"По каждой территории были разработаны определенные сценарии, которые должны привести к определенным результатам. Эти проекты существуют, и по ним ведется работа. Это мы видим в Белоруссии <...>, это произошло в случае с Приднестровьем, когда после смены президента у Кишинева резко поменялась риторика", и наших миротворцев называют "группой российских войск". То есть переворачивают с ног на голову и говорят — "там склады, давайте разоружайтесь и уходите отсюда", — отметил эксперт.

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