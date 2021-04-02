Альтернативы СНГ на постсоветском пространстве нет - МИД России

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Реальной альтернативы Содружеству Независимых Государств по разнообразию форм и областей совместной деятельности в настоящий момент нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости в преддверии встречи глав МИД СНГ в Москве.

"Содружество Независимых Государств – самая широкая по охвату участников и сфер сотрудничества региональная платформа, доказавшая свою жизнеспособность и востребованность. Реальной альтернативы Содружеству по разнообразию форм и областей совместной деятельности в настоящий момент нет", - сказал он.

Отличительной чертой интеграционных процессов на пространстве СНГ замминистра считает множественность форм сотрудничества. На практике это выражается в одновременной работе нескольких многосторонних региональных объединений, отличающихся по составу, спектру решаемых задач и степени интеграции, пояснил он.

При этом наличие других интеграционных объединений не умаляет роли механизмов СНГ, считает Панкин. "Речь идет, в частности, об отраслевом сотрудничестве входящих в него государств, развитии гуманитарных связей и контактов между людьми, решении непростых задач по модернизации экономик, обеспечению безопасности во всех ее аспектах. Активно задействуется потенциал СНГ как площадки для политического диалога", - отметил он.

Панкин напомнил, что очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ 2 апреля – это первая встреча на высоком уровне в юбилейный для СНГ год, когда отмечается 30-летие создания организации. "Отрадно, что пандемия пошла на спад и санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет провести мероприятие в очном формате. Повестка дня мероприятия весьма насыщенна.

Помимо традиционного обмена мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, планируется рассмотреть ход выполнения принятой в Ашхабаде в 2019 году программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников Содружества. Предполагается принять ряд решений по конкретным вопросам сотрудничества в правоохранительной, военной и гуманитарной сферах, в области молодежного сотрудничества, туризма, физкультуры и спорта", - сказал он.

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Республика Молдова является государством - участником СНГ с 1994 года.

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