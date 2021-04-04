Для НАТО настали непростые времена - эксперты

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. НАТО сталкивается с внутренними противоречиями и переживает непростые времена, а среди достижений Североатлантического альянса можно назвать то, что за время существования блока внутри его стран не было войн. Так считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский полагает, что самый влиятельный военный альянс в мире последние 30 лет находится в постоянном поиске главных стратегических задач. После окончания холодной войны НАТО стал важным инструментом трансатлантической и европейской интеграции, отмечает эксперт.

"Многие государства-члены не считали нужным полностью оплачивать свое членство, альянс так и не смог объяснить внешним игрокам, прежде всего России, смысл расширения на восток, но самая большая проблема альянса сегодня — это накопившиеся внутренние противоречия", — говорит политолог.

Разные категории государств, которые находятся внутри блока, по-разному оценивают суть и будущее альянса и трансатлантических отношений, добавляет эксперт. Например, президентство в США Дональда Трампа стало большим испытанием для НАТО, поскольку он неоднократно ставил под сомнение базовые принципы альянса.

"Хотя первые сигналы о том, что Европа не должна быть приоритетом американской внешней политики, исходили еще от администрации Барака Обамы. В итоге страны Евросоюза все чаще говорят о стратегической автономии, однако здесь тоже нет единства", — подчеркнул Каневский.

Он обратил внимание, что страны Прибалтики и Восточной Европы хотели бы максимального участия Соединенных Штатов в деятельности НАТО, в то время как старые члены во главе с Германией и Францией выступают за более прагматичные и осторожные трансатлантические отношения.

По мнению Каневского, ключом к пониманию недоверия России и НАТО остается Восточная Европа. Москва всегда считала расширение на восток угрозой, но в то же время она никогда не могла изменить изначально антироссийский вектор восточноевропейских элит, которые мотивировали необходимость вступления в НАТО во многом потенциальной угрозой со стороны России. Политолог отметил, что ситуация в отношениях России и НАТО зашла в тупик. По его словам, это является важной, если не ключевой причиной кризиса в отношениях с Соединенными Штатами и нарастающего напряжения с ЕС.

"Сегодня главная задача заключается в сохранении каналов коммуникации и недопущении инцидентов в точках соприкосновения. Однако без политических жестов с обеих сторон изменить враждебную риторику будет невозможно", — констатировал эксперт.

Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок придерживается мнения, что принципиальным достижением НАТО можно назвать отсутствие с 1945 года войн внутри стран — участниц союза.

"Мы настолько привыкли к миру в Западной Европе, что забываем, что этот регион исторически был не менее подвержен межгосударственным и религиозным войнам, чем, например, современный Большой Ближний Восток или Африка", — заявил он.

Бышок напомнил, что к середине нулевых годов сложилось ощущение, что НАТО исчерпал себя: Европа была политически и экономически объединена в рамках ЕС, коллективному Западу ни одна страна не угрожала в военном плане, с Россией были налажены вполне партнерские отношения. Но потом произошли события 2008 года в Южной Осетии, в 2014 году — референдум в Крыму, начался конфликт в Донбассе, а Китай заявил о себе как о важном акторе региональной и мировой политики. По словам эксперта, эти обстоятельства в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне оценили как знак того, что блок НАТО по-прежнему важен и актуален "для обеспечения понимаемой очень широко евроатлантической безопасности".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova