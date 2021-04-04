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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Для НАТО настали непростые времена - эксперты

© AP Photo / Virginia Mayo
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210404/34252174/Dlya-NATO-nastali-neprostye-vremena-eksperty.html

4 апреля Организации Североатлантического договора исполняется 72 года, эксперты рассказали о достижениях и проблемах блока.

КИШИНЕВ, 4 апр  – Sputnik. НАТО сталкивается с внутренними противоречиями и переживает непростые времена, а среди достижений Североатлантического альянса можно назвать то, что за время существования блока внутри его стран не было войн. Так считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Pool / Olivier Hoslet
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Доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский полагает, что самый влиятельный военный альянс в мире последние 30 лет находится в постоянном поиске главных стратегических задач. После окончания холодной войны НАТО стал важным инструментом трансатлантической и европейской интеграции, отмечает эксперт.

"Многие государства-члены не считали нужным полностью оплачивать свое членство, альянс так и не смог объяснить внешним игрокам, прежде всего России, смысл расширения на восток, но самая большая проблема альянса сегодня — это накопившиеся внутренние противоречия", — говорит политолог.

Разные категории государств, которые находятся внутри блока, по-разному оценивают суть и будущее альянса и трансатлантических отношений, добавляет эксперт. Например, президентство в США Дональда Трампа стало большим испытанием для НАТО, поскольку он неоднократно ставил под сомнение базовые принципы альянса.

Саммит НАТО в Брюсселе
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Хотя первые сигналы о том, что Европа не должна быть приоритетом американской внешней политики, исходили еще от администрации Барака Обамы. В итоге страны Евросоюза все чаще говорят о стратегической автономии, однако здесь тоже нет единства", — подчеркнул Каневский.

Он обратил внимание, что страны Прибалтики и Восточной Европы хотели бы максимального участия Соединенных Штатов в деятельности НАТО, в то время как старые члены во главе с Германией и Францией выступают за более прагматичные и осторожные трансатлантические отношения.

По мнению Каневского, ключом к пониманию недоверия России и НАТО остается Восточная Европа. Москва всегда считала расширение на восток угрозой, но в то же время она никогда не могла изменить изначально антироссийский вектор восточноевропейских элит, которые мотивировали необходимость вступления в НАТО во многом потенциальной угрозой со стороны России. Политолог отметил, что ситуация в отношениях России и НАТО зашла в тупик. По его словам, это является важной, если не ключевой причиной кризиса в отношениях с Соединенными Штатами и нарастающего напряжения с ЕС.

"Сегодня главная задача заключается в сохранении каналов коммуникации и недопущении инцидентов в точках соприкосновения. Однако без политических жестов с обеих сторон изменить враждебную риторику будет невозможно", — констатировал эксперт.

Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок придерживается мнения, что принципиальным достижением НАТО можно назвать отсутствие с 1945 года войн внутри стран — участниц союза.

"Мы настолько привыкли к миру в Западной Европе, что забываем, что этот регион исторически был не менее подвержен межгосударственным и религиозным войнам, чем, например, современный Большой Ближний Восток или Африка", — заявил он.

Иван Коновалов
© Photo : provided by Ivan Konovalov
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Бышок напомнил, что к середине нулевых годов сложилось ощущение, что НАТО исчерпал себя: Европа была политически и экономически объединена в рамках ЕС, коллективному Западу ни одна страна не угрожала в военном плане, с Россией были налажены вполне партнерские отношения. Но потом произошли события 2008 года в Южной Осетии, в 2014 году — референдум в Крыму, начался конфликт в Донбассе, а Китай заявил о себе как о важном акторе региональной и мировой политики. По словам эксперта, эти обстоятельства в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне оценили как знак того, что блок НАТО по-прежнему важен и актуален "для обеспечения понимаемой очень широко евроатлантической безопасности".

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