20:13 05 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.29
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.65
Поиск
Вид на башни Московского Кремля

Подписан закон о праве президента России претендовать еще на два срока

© Sputnik / Алексей Майшев
Политика
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1d/34168747.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210405/34269205/Podpisan-zakon-o-prave-prezidenta-Rossii-pretendovat-esche-na-dva-sroka.html

Таким образом, законодательство о выборах и референдумах приведено в соответствие с поправками, ранее внесенными в Основной закон РФ.

КИШИНЕВ, 5 апр  – Sputnik. Закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками к Конституции России, подписал президент страны Владимир Путин. Документ, в частности, содержит положения, дающие право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока, передает РИА Новости.

Авторами инициативы о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что президентом РФ "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа".

Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Одобрен закон, дающий Путину право претендовать еще на два президентских срока
Требование не распространяется на граждан России, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.

Закон также уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможности занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением.

Вместе с тем подписанный главой государства документ предоставляет Центризбиркому страны возможность формировать одну или несколько специальных территориальных комиссий для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования. 

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции России
Путин: итоги голосования по Конституции должны быть абсолютно достоверными

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
Spain: Barcelona police evict beachgoers breaching COVID restrictions
Видео: долой с пляжа - испанская полиция разогнала нарушителей эпидправил
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться