Подписан закон о праве президента России претендовать еще на два срока

Таким образом, законодательство о выборах и референдумах приведено в соответствие с поправками, ранее внесенными в Основной закон РФ.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками к Конституции России, подписал президент страны Владимир Путин. Документ, в частности, содержит положения, дающие право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока, передает РИА Новости.

Авторами инициативы о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что президентом РФ "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа".

Требование не распространяется на граждан России, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.

Закон также уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможности занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением.

Вместе с тем подписанный главой государства документ предоставляет Центризбиркому страны возможность формировать одну или несколько специальных территориальных комиссий для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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