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Самоходная гаубица 2С19 Мста-С во время учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае, архивное фото

Начались контрольные проверки боеготовности Вооруженных сил России

© Sputnik / Vitaliy Timkiv
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210406/34279907/Nachalis-kontrolnye-proverki-boegotovnosti-Vooruzhennykh-sil-Rossii.html

Как уточнили в Минобороны РФ, всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба.

КИШИНЕВ, 6 апр  – Sputnik. Плановые контрольные проверки боевой готовности начались в российских Вооруженных силах, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", - заявил министр на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.

Как передает РИА Новости, Шойгу потребовал от подчиненных "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".

Как уточнили в Минобороны РФ, всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

"Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил", - отметили в ведомстве.

При этом в Восточном военном округе в рамках данных мероприятий проводится проверка комиссией Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками (силами).

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