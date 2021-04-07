Лавров заявил об открытости для ЕС Большого евразийского партнерства

Сергей Лавров считает, что планомерное осуществление инициативы по формированию Большого евразийского партнерства повысит конкурентоспособность всех участников и станет заделом в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие в Большом евразийском партнерстве открыто для Евросоюза, если в Брюсселе проявят соответствующую заинтересованность, сообщает РИА Новости.

"Продвижению объединительной повестки дня служит инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. Участие в нем открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза", - сказал Лавров пакистанскому изданию News International.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что планомерное осуществление этой инициативы не только укрепит позитивную взаимосвязанность и повысит конкурентоспособность всех участников, но и станет заделом в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности.

По словам Лаврова, Российская Федерация заинтересована в наращивании взаимодействия с пакистанскими, индийскими и другими партнерами в Евразии в свете наличия общих интересов, таких, как обеспечение безопасности и повышение качества жизни народов наших стран.

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