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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Лавров заявил об открытости для ЕС Большого евразийского партнерства

© Sputnik / Russian Foreign Ministry
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210407/34288688/lavrov-zayavil-ob-otkrytosti-dlya-es-bolshogo-evraziyskogo-partnerstva.html

Сергей Лавров считает, что планомерное осуществление инициативы по формированию Большого евразийского партнерства повысит конкурентоспособность всех участников и станет заделом в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие в Большом евразийском партнерстве открыто для Евросоюза, если в Брюсселе проявят соответствующую заинтересованность, сообщает РИА Новости.

"Продвижению объединительной повестки дня служит инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. Участие в нем открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза", - сказал Лавров пакистанскому изданию News International.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Sputnik / Russian Foreign Ministry
ЕС рассказал, как будет сотрудничать с Россией
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что планомерное осуществление этой инициативы не только укрепит позитивную взаимосвязанность и повысит конкурентоспособность всех участников, но и станет заделом в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности.

По словам Лаврова, Российская Федерация заинтересована в наращивании взаимодействия с пакистанскими, индийскими и другими партнерами в Евразии в свете наличия общих интересов, таких, как обеспечение безопасности и повышение качества жизни народов наших стран.

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