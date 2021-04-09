"Не противоречат международному праву": МИД - о действиях РФ в Арктике

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Действия России в Арктике не противоречат международному праву и никому не угрожают, напряженность в регионе растет из-за военной активности США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия не делает в Арктике ничего, что противоречило бы международному праву или угрожало бы другим странам. Если говорить о возможных источниках нарастания напряженности в регионе, то в таком качестве следует логично рассматривать военную активность США и их союзников в Арктике, которая сопровождается воинственной риторикой. Именно НАТО и государства - члены альянса, в том числе неарктические страны, осуществляют там провокационные акции, причем на все боле регулярной основе", - сказала она на брифинге.

Захарова также указала, что несколько такого рода операций страны НАТО провели "на сопредельных России акваториях Северного Ледовитого океана", отметив, что подобное стремление милитаризировать Арктику вызывает обоснованную тревогу.

Ранее телеканал CNN заявил о "беспрецедентной военной мощи" России в Арктике и продемонстрировал спутниковые снимки компании Maxar, показывающие новые и модернизированные российские объекты в регионе. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что присутствие в Арктике – необходимый элемент военного строительства России. США не отказываются от присутствия в Арктике, и РФ не должна игнорировать этот важный регион.

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