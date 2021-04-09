16:30 09 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Двухзвенный гусеничный транспортер во время испытаний новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики

"Не противоречат международному праву": МИД - о действиях РФ в Арктике

© Sputnik / Russian Defence Ministry
Политика
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/09/34316585.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210409/34316813/Ne-protivorechat-mezhdunarodnomu-pravu-MID-o-deystviyakh-RF-v-Arktike.html

Ранее американские СМИ заявили о "беспрецедентной военной мощи" РФ в Арктике, показав спутниковые снимки современных российских объектов.

КИШИНЕВ, 9 апр  – Sputnik. Действия России в Арктике не противоречат международному праву и никому не угрожают, напряженность в регионе растет из-за военной активности США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике
© Sputnik / Валерий Мельников
Новая программа развития Арктики утверждена правительством России

"Россия не делает в Арктике ничего, что противоречило бы международному праву или угрожало бы другим странам. Если говорить о возможных источниках нарастания напряженности в регионе, то в таком качестве следует логично рассматривать военную активность США и их союзников в Арктике, которая сопровождается воинственной риторикой. Именно НАТО и государства - члены альянса, в том числе неарктические страны, осуществляют там провокационные акции, причем на все боле регулярной основе", - сказала она на брифинге.

Захарова также указала, что несколько такого рода операций страны НАТО провели "на сопредельных России акваториях Северного Ледовитого океана", отметив, что подобное стремление милитаризировать Арктику вызывает обоснованную тревогу. 

Атомный подводный крейсер Карелия
© Sputnik / Павел Львов
Зрелище завораживает: три российские АПЛ одновременно пробили лед в Арктике

Ранее телеканал CNN заявил о "беспрецедентной военной мощи" России в Арктике и продемонстрировал спутниковые снимки компании Maxar, показывающие новые и модернизированные российские объекты в регионе. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что присутствие в Арктике – необходимый элемент военного строительства России. США не отказываются от присутствия в Арктике, и РФ не должна игнорировать этот важный регион.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция
Видео: учебный перехват – МиГ-31 показал себя на учениях в Арктике
Ответ НАТО: Россия развернет противовоздушный купол над Арктикой - видео
Беспилотные КАМАЗы успешно прошли испытания в Арктике

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Владелец Amazon Джефф Безос
Фото: богатые и знаменитые – опубликован новый рейтинг Forbes
France: Police raid Vivienne Palace amid accusations of illegal clandestine dinners
Видео: пир во время ковида - полиция накрыла подпольную вечеринку
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться