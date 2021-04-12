Лавров: РФ выступает за переговоры по запрету размещения вооружений в космосе

Лавров подчеркнул, что стабилизировать ситуацию, пока многосторонний документ будет разрабатываться, призвана выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, поясняя, что за основу предлагается взять российско-китайский проект, сообщает РИА Новости.

"Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества. Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой. За основу предлагаем взять соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году", – заявил глава внешнеполитического ведомства РФ в видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, опубликованном на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что стабилизировать ситуацию на период, пока такой многосторонний документ будет разрабатываться, призвана "выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе". Глава МИД напомнил, что полноформатными участниками инициативы стали уже три десятка государств.

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