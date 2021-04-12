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Московский Кремль

В Кремле прокомментировали информацию о переговорах Путина и Зеленского

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210412/34347596/v-kremle-prokommentirovali-informatsiyu-o-peregovorakh-putina-i-zelenskogo.html

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель о том, что президент Украины запросил Москву о переговорах с Путиным.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. За последние дни запросов от президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

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Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель, что президент Украины запросил Москву о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.

"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы", - сообщил Песков.

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