Ситуацию на границе России и Украины обсудили госсекретарь США и глава НАТО

Стороны также обсудили перспективы продвижения мира в Афганистане и планы относительно грядущего саммита НАТО.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Мирный процесс в Афганистане, ситуация на границе Украины и России, а также предстоящий саммит Североатлантического альянса стали темами обсуждений госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает РИА Новости.

Собеседники пообщались по телефону, сообщил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь Энтони Блинкен в преддверии своего визита в Брюссель провел сегодня разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ряд вопросов, включая срочную необходимость для России прекратить свое агрессивное наращивание сил вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении представителя американского дипведомства.

Кроме того, Блинкен и Столтенберг затронули перспективы продвижения мира в Афганистане и планы предстоящего саммита НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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