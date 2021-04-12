Основную проблему Вашингтона обозначил глава МИД России

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, США и их союзники в Европе стремятся сломать международно-правовую архитектуру.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Вашингтон никак не может отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.

Как передает РИА Новости, министр отметил, что такая политика США абсолютно контрпродуктивна.

"Основная проблема, на наш взгляд, в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более, что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства", - сказал Лавров в интервью агентству Irna.

Глава МИД также подчеркнул, что американцы при поддержке их европейских союзников предпринимают "агрессивные шаги, направленные на слом ооноцентричной международно-правовой архитектуры и на ее подмену так называемым "порядком, основанным на правилах".

По его словам, Россия "не против того, чтобы все соблюдали правила".

"Однако тогда они должны вырабатываться не в узком кругу Вашингтона и его сателлитов в обход ООН, а в универсальных форматах – с участием всех ключевых мировых игроков и на основе действующих общепризнанных норм международного права", - подытожил глава российского МИД.

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